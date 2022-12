Nella casa del Grande Fratello Vip il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra essere in difficoltà: nella giornata di domenica 4 dicembre, i due hanno discusso ancora una volta per problemi di gelosia e Edoardo - parlando con alcuni coinquilini - ha criticato la influencer, minacciando di uscire dalla casa.

Edoardo parlando di Antonella

Tutto è iniziato quando Antonella Fiordelisi ha rimarcato ad Edoardo Donnamaria che passerebbe troppo tempo a parlare con la sua ex Micol Incorvaia, nell'occasione Edoardo ha replicato dicendo che anche lei spesso passa del tempo in compagnia di Antonino Spinalbese.

Nelle serata di domenica, Donnamaria si è sfogato con Nikita e Luca:” Vi giuro che se potessi tornare a casa, me ne andrei oggi stesso. Io prendo ed esco da sta casa, perchè non sto bene qui dentro. Non sopporto le sue cavolate che fa lei, che vuole creare sempre le stesse dinamiche. Mi ha rotto, vorrei avere le pa..e di uscire da qui”.

Poi ha poi proseguito, ammettendo di essere stanco e di non vivere più bene il loro rapporto dentro la casa, precisando che la cosa che più lo infastidisce è quando Antonella va a raccontare le cose di coppia a tutti quanti. Edoardo ha poi aggiunto di non sopportare più l'atteggiamento di Fiordelisi e che se fossero stati fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, probabilmente lui sarebbe andato per qualche giorno, mentre invece qui gli tocca per forza stare dentro.

Donnamaria ha proseguito il suo racconto, dicendo: “Mi viene voglia di tirare testate al muro o devo sfogarmi e parlare. A lei piace che io sto così male, lei alza l’asticella e io non riesco. Io cerco una persona che mi vuole bene e non che mi fa le cose per infastidirmi. Si mette anche le camicie di Antonino per infastidirmi, fa le cose apposta per farmi rosicare.

È un’imbecille, mentre lei ride io sono qui a stare male”.

Donnamaria parla anche di Antonino

Edoardo si è sfogato con i coinquilini anche in merito al rapporto che ha con Antonino Spinalbese. Donnamaria si è dimostrato stanco e avvilito: “Io ho parlato più volte con Antonella in merito ad Antonino e sui suoi comportamenti irrispettosi anche avuti verso Oriana, ma Antonella l’ha pure difeso.

Io non riesco nemmeno a fare più il nome di Antonino”.

Scaricata poi la rabbia, Edoardo ha ringraziato Nikita e Onestini per averlo ascoltato e ha fatto un respiro di sollievo dicendo: “Adesso sto molto meglio”.