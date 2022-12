Lunedì 5 dicembre 2022 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. A poche ore da una nuova diretta, molti telespettatori si chiedono chi, tra i vip al televoto, dovrà abbandonare la casa più spiata d'Italia.

Sondaggi 5 dicembre 2022

Dopo tante puntate prive di eliminazioni, nell’appuntamento del Grande Fratello Vip del 5 dicembre, un vippone al televoto tra: Micol Incorvaia, Patrizia Rossetti e Luciano Punzo, dovrà definitivamente abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Anche questa settimana il televoto è al positivo e chiede al pubblico da casa chi tra i concorrenti in nomination si vuole salvare. Secondo i sondaggi pubblicati online ad avere la meglio e quindi essere salva, dovrebbe essere Micol Incorvaia, con una percentuale di circa 45%. Ad avere la peggio invece potrebbe essere Luciano Punzo; l’ex volto di Temptation Island infatti avrebbe una percentuale intorno al 18%. Patrizia Rossetti invece dovrebbe essere salva, con circa il 37%. Non resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire se i sondaggi avranno ragione o meno e se Luciano lascerà la casa più spiata d'Italia.

Anticipazioni puntata GFVip del 5 dicembre

A poche ore da una nuova diretta del Grande Fratello Vip, sui social iniziano a trapelare le prime anticipazioni del reality show.

Stando a quanto si legge online, questa sera si parlerà di Nikita e Luca Onestini; Luca ha infatti dato un due di picche a Nikita e quest’ultima è scoppiata in lacrime, ammettendo di provare dei sentimenti per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Spazio poi a Luca Salatino, Edoardo Tavassi e Antonino Spinalbese, i quali hanno organizzato uno scherzo a Charlie Gnocchi, il quale però non ha reagito bene ed è scoppiato un nuovo litigio.

Si parlerà poi della storia tra Antonella ed Edoardo; i due continuano a litigare e ad essere sempre più lontani, tanto da far pensare che la loro conoscenza stia ormai per giungere ad una conclusione. A seguito di una litigata, nelle ultime ore lo stesso Donnamaria ha persino detto di voler uscire dalla casa, in quanto stanco dei continui gesti infantili di Antonella.

Le ultime anticipazioni invece sono state rilasciate da Federica Panicucci durante Mattino 5 e, secondo quanto detto, durante la puntata ci sarà un forte confronto che riguarderà Pamela Prati, pronta a tornare nella casa per un faccia a faccia con Patrizia Rossetti. Mentre infine, sempre secondo quanto detto da Federica, si scoprirà anche se il fidanzato turco di Gegia esiste veramente o è tutto inventato.