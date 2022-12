Non accennano a placarsi le discussioni nella casa del Grande Fratello Vip: nonostante il periodo di festa, la maggior parte dei concorrenti sta litigando davanti alle telecamere anche per futili motivi.

Gli ultimi scontri sono stati quelli tra Oriana e Antonella: la venezuelana ha protestato per le parole poco carine che Fiordelisi ha detto a Sarah sul suo conto, e da lì è nato un diverbio molto acceso. Edoardo si è intromesso per difendere la fidanzata ma Marzoli, per tutta risposta, ha detto che non sarebbe altro che il cagnolino dell'influencer.

Oriana paragona Edoardo al cane di Antonella

Nuovo litigio per Antonella al Grande Fratello Vip: dopo aver sgridato Edoardo ed essersi scontrata con gli Incorvassi, la concorrente salernitana ha avuto un botta e risposta con Oriana. Quest'ultima si è arrabbiata per i presunti tentativi di Fiordelisi di metterla contro Sarah.

Le due concorrenti hanno discusso a lungo a voce alta, spingendo a un certo punto la regia a censurare le immagini in attesa che la situazione si calmasse.

Quando la 24enne l'ha invitata a non urlare, Marzoli ha sbottato: "Me lo vieni a dire proprio tu? Urli per cantare, urli per dire al tuo cane (Donnamaria, ndr) cosa deve fare ogni giorno. Urli a tutti la casa e mi vieni a dire che non posso urlare?

Sei una maleducata".

Oriana, dunque, ha esternato il suo pensiero sia su Antonella che su Edoardo, paragonando quest'ultimo a un cane per l'atteggiamento remissivo e obbediente che avrebbe con la fidanzata.

Edoardo si scontra con Oriana

Quando Antonella ha chiesto spiegazioni sull'identità del suo "cane", Oriana ha risposto: "Tratti Edoardo come un cane, poverino".

Donnamaria si è intromesso, avvicinandosi a pochi centimetri dal volto della sudamericana e, nonostante lei abbia ripetutamente invitato a non toccarla, ha continuato dicendo: "Non me ne frega un ca...".

La lite tra Fiordelisi e Marzoli è andata avanti anche mentre l'ex schermitrice era sotto la doccia: le telecamere hanno ripreso tutto quello che le due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono dette nel pomeriggio senza riuscire a trovare un punto d'incontro.

Il parere di Francesco Chiofalo, ex di Fiordelisi

Antonella continua a sostenere che viene attaccata di continuo in casa perché gli altri concorrenti sarebbero invidiosi del fatto che lunedì 26 dicembre sia stata la preferita del pubblico. All'esterno, però, ci sono alcuni telespettatori che hanno più di qualche dubbio sull'esito del televoto.

Tra i più scettici c'è anche un ex fidanzato di Fiordelisi. Francesco Chiofalo, intervistato da Casa Pipol, oltre a criticare i Donnalisi, dando del "moscio" ad Edoardo, ha commentato così le voci su presunte irregolarità al televoto: "Mi hanno scritto delle persone dicendomi che hanno comprato bot cinesi e francesi per conto di Antonella. Girano questi messaggi sul web".

Anche tra le mura di Cinecittà c'è chi nutre dei dubbi sul reale sostegno che Fiordelisi ha tra il pubblico. Tavassi, per esempio, ha lasciato intendere che le cose probabilmente sarebbero dovute andare così, anche perché Antonella sarebbe un personaggio centrale di questa settima edizione del GF Vip.