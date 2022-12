Antonella Fiordelisi ha passato l'intero pomeriggio e la sera del 28 dicembre a litigare con Edoardo Tavassi. Nella tarda serata di mercoledì, la concorrente si è lasciata scappare una battuta ironica su Nicole Murgia. Tale atteggiamento da parte della 24enne salernitana ha mandato su tutte le furie Edoardo Donnamaria: il giovane volto di Forum si è domandato perché la coinquilina debba cercare il litigio con tutti i suoi compagni d'avventura del Grande Fratello Vip 7.

Il precedente

Prima di capire perché Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno discusso è giusto fare un passo indietro.

Nel pomeriggio di mercoledì, la 24enne ha sostenuto che Micol Incorvaia non vedeva l'ora di baciare Daniele Dal Moro: in realtà, gli autori del Grande Fratello Vip 7, per gioco, hanno messo il vischio nella casa e hanno chiesto ai concorrenti di baciare un compagno d'avventura. La frase di Antonella ha generato uno scontro con la stessa Micol e con Tavassi. Nella tarda serata, Fiordelisi si è lasciata scappare un'altra frase ironica su Tavassi: il concorrente romano desidera andare al televoto contro Antonella. L'ennesima frecciatina ha generato un nuovo acceso litigio. Dal momento che in salotto era presente anche Nicole Murgia, la concorrente ha deciso di esprimere il suo pensiero su quanto accaduto.

Nel momento in cui Nicole è stata chiamata in confessionale, Antonella Fiordelisi ha fatto una battuta sulla neo concorrente.

Donnamaria sbotta con Antonella

La frecciatina di Antonella a Nicole Murgia non è stata gradita da Edoardo Donnamaria. Quest'ultimo con tono piccato ha chiesto alla fidanzata perché debba sempre cercare un pretesto per litigare con i suoi coinquilini: "Abbiamo appena finito di discutere e ricominci?".

Visto che per lavare i piatti era il turno di Donnamaria, Luca Onestini e Antonella, quest'ultima si è dileguata in una delle stanze da letto. Edoardo immediatamente è andato a cercare la coinquilina fino a trovarla nella stanza di Onestini. A quel punto Donnamaria ha messo in guardia la fidanzata Antonella: "Non vuoi dormire con me?

Se non lo fai stasera, non lo farai più". In seguito al rimprovero del giovane volto di Forum, Fiordelisi è tornata in cucina a lavare i piatti ma ha precisato di averlo fatto solo per aiutare il suo amico Luca.

Successivamente i "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Edoardo e Antonella) hanno discusso in veranda. Edoardo stanco di Antonella le ha chiesto di smetterla di fare la vittima. Al contrario, la ragazza non comprende perché Donnamaria continui a passare tempo con Tavassi e Micol dopo che hanno discusso animatamente con lei.

A notte fonda c'è stato un chiarimento ed è tornato il sereno.