Sono giorni che in rete non si parla d'altro che di Antonella e della sua centralità nelle dinamiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Francesco Chiofalo, ex della concorrente, ha rilasciato un'intervista in cui ha criticato la coppia "donnalisi", lanciato frecciatine al padre di Fiordelisi e commentato con dirompenza le voci secondo le quali la ragazza sarebbe la preferita del pubblico solo grazie ai "bot" comprati da terze persone.

Aggiornamenti sulla protagonista del Grande Fratello Vip

Da quando ha vinto il televoto diventando la preferita della settimana, Antonella sembra aver acquisito molta sicurezza: nella ultime ore, infatti, la concorrente del Grande Fratello Vip ha sgridato Edoardo, ha litigato con gli "incorvassi" e ha accusato la maggior parte dei compagni d'avventura di rosicare per il successo che sta riscuotendo all'esterno.

A commentare l'atteggiamento sopra le righe della vippona, è stato anche un suo famoso ex fidanzato. Francesco Chiofalo è intervenuto a Casa Pipol per dire la sua su svariati argomenti che riguardano la giovane con la quale ha fatto coppia per un paio d'anni finché, a detta sua, il padre di lei non ha deciso che la relazione doveva finire.

Quando i giornalisti gli hanno chiesto di esprimere un'opinione su quelli che i fan hanno ribattezzato "donnalisi", il romano ha detto: "Lui è medioman, sta nella media e a lei non piacciono questo tipo di persone".

"Edoardo è troppo moscio e Antonella se lo rigira come un pedalino", ha aggiunto l'uomo nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 29 dicembre.

Il parere sui voti pro Fiordelisi al Grande Fratello Vip

Un altro argomento che è stato affrontato a Casa Pipol l'altro giorno, è la vittoria di Antonella al televoto per l'elezione del preferito della settimana. Anche Chiofalo ha definito "strano" il verdetto che ha proclamato la sua ex la concorrente più amata dal pubblico, soprattutto perché gli sono arrivate voci in merito.

"Mi hanno scritto persone dicendomi che hanno comprato bot cinesi e francesi per conto di lei. Sul web girano questi messaggi", ha fatto sapere Francesco.

A dubitare del risultato della votazione a favore di Antonella, sono stati anche alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Tavassi, per esempio, ha detto: "Doveva andare così a prescindere".

Le liti al Grande Fratello Vip

Da quando è stata eletta la preferita del pubblico, poi, Antonella non si è mai tirata indietro dal punzecchiare i coinquilini che meno le vanno a genio tra le mura di Cinecittà.

Lo scorso 28 dicembre, ad esempio, la vippona ha discusso in più occasioni con Tavassi e Micol. Il tutto è partito da una frecciatina che Fiordelisi ha lanciato a Incorvaia vedendola baciare Davide sotto il vischio per la prova settimanale: "Non vedeva l'ora".

Edoardo si è intromesso per difendere la fidanzata e tra i tre è nata una lunga diatriba nella quale gli altri abitanti della casa del Grande Fratello Vip hanno preferito non intromettersi.

Il romano ha ripetuto più volte che Antonella ha vinto un televoto a quattro, quindi non è detto che il risultato sarebbe il medesimo se si sfidasse anche con altri concorrenti del gruppo.

"Voi rosicate e basta. In puntata non vi fanno nemmeno le clip", ha ribattuto l'influencer alla coppia che i fan hanno ribattezzato "incorvassi".

Secondo Giaele, la 24enne starebbe facendo di tutto per provocare e mettere in cattiva luce chi potrebbe rubare la scena a lei e ad Edoardo (ovvero i "donnalisi"), fino a poco tempo fa l'unico amore nato all'interno della casa da quando è iniziata la settima edizione del reality-show.