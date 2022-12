Si è appena conclusa la registrazione della 14^ puntata di Amici, quella che andrà in onda su Canale 5 domenica 18 dicembre. Le prime anticipazioni che stanno circolando in rete al termine delle riprese, riguardano i verdetti di professori e giudici esterni sui titolari più a rischio: Niveo, in particolare, è stato messo in discussione da Rudy Zerbi durante la settimana e oggi è arrivato di nuovo ultimo nella gara. Non ci sono state eliminazioni, ma tre ragazze sono candidate a un banco.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Martedì 13 dicembre il cast si è ritrovato per dare vita alla puntata che sarà trasmessa in tv a partire dalle ore 14 di domenica prossima.

La curiosità dei fan, è tutta per Niveo e per come è andata la sfida che gli ha lanciato Rudy Zerbi: in settimana, infatti, l'insegnante ha proposto l'eliminazione diretta dell'allievo ma, non avendo potere in merito perché l'ultima parola spetta a Lorella Cuccarini (che si è opposta, almeno per il momento), ha optato per un'altra strada. Il docente ha individuato un talento esterno secondo lui più meritevole di un banco rispetto al titolare, ma oggi non è andato in scena questo confronto .

Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios al termine delle riprese, fanno sapere che Niveo si è solo esibito nella gara ed è arrivato nuovamente ultimo.

Lorella, scontenta del suo "pupillo", ha fatto sapere che durante la settimana valuterà se sostituirlo con Valeria, una cantautrice che l'ha colpita ai casting e che quindi ora è in attesa di questo verdetto.

Le graduatorie su cantanti e ballerini di Amici

Come sempre la puntata di Amici è stata incentrata sulle gare di canto e ballo, che da qualche settimana a questa parte si svolgono contemporaneamente.

Le anticipazioni del 14° speciale fanno sapere che i cantanti sono stati messi alla prova con qualcosa di inedito: ogni allievo doveva scegliere una cover e scrivere un nuovo arrangiamento, dando vita a performance particolari e ancora mai viste in quest'edizione del talent-show.

Un'altra cosa alla quale i ragazzi dovevano prestare attenzione, è l'interpretazione del brano, infatti dovranno riuscire a "comunicare" emozioni al pubblico presente.

Anche oggi 13 dicembre, sono state mostrate due classifiche (quella del giorno e quella generale con la media dei voti di tutte e 13 le competizioni che ci sono state in questi tre mesi di programma) e spetterà ai professori decidere se prendere provvedimenti nei confronti di chi è agli ultimi posti oppure no.

Le classifiche precedenti sono state azzerate: è la decisione della produzione di Amici

Anche i ballerini della classe si sono esibiti davanti a un giudice esterno e i voti che hanno ottenuto sono stati decisivi perché per questa categoria le classifiche precedenti sono state azzerate: questa decisione è stata presa dalla produzione.

Domenica scorsa è toccato a Ludovica Grimaldi lasciare la scuola di Amici (l'ex allieva ha anche messo "like" al commento di un fan che ha definito il programma "un circo"): in quel caso, è stato Emanuel Lo a non riconfermare la ragazza della sua squadra dopo vari ultimi posti in classifica e il pensiero di volerla sostituire con qualcuno di più preparato nell'hip-hop.

Samuel e Rita, che la scorsa settimana erano penultimi e rischiavano di andare a casa, questo pomeriggio hanno gareggiato con i compagni senza portarsi dietro "fardelli" o preoccupazioni: tutti i danzatori sono partiti da zero per volere degli addetti ai lavori.

Quello che è stato registrato oggi, è stato l'ultimo del talent-show prima della lunga pausa natalizia: stando a quello che si vocifera sui social network, i daytime continueranno fino al 23 dicembre mentre gli appuntamento domenicali riprenderanno a gennaio.