Lunedì 12 dicembre 2022 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Molti fans del programma si chiedono chi, tra i vip al televoto, dovrà definitivamente abbandonare la casa più spiata d'Italia.

GFVip, sondaggi eliminato

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip in onda sabato 10 dicembre 2022 sono finiti al televoto Charlie Gnocchi ed Attilio Romita. Il televoto è in positivo e chiede al pubblico da casa chi, tra i vip in nomination, si voglia salvare.

Stando ai primi sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello forumfree, ad avere la meglio potrebbe sarebbe Attilio Romita, salvo con una percentuale di circa il 58%. Ad avere la peggio invece dovrebbe essere il comico Charlie Gnocchi attualmente al 42%. Non resta che attendere la puntata di stasera lunedì 12 dicembre per scoprire se Charlie sarà costretto a lasciare o meno la casa del Grande Fratello Vip.

Anticipazioni puntata del 12/12

Durante la diretta, stando alle ultime anticipazioni che circolano in rete, si parlerà anche delle tensioni tra Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis; Alberto voleva infatti che Antonino si impegnasse di più durante le prove della performance serale, il tutto per non penalizzare l’intero gruppo.

Antonino invece si è detto stanco dei continui rimproveri lasciandosi andare ad un confronto con lo stesso Alberto: “Sei un bambino, cresci! Smettila di strumentalizzare questa cosa”.

Spazio poi alla questione Ginevra Lamborghini, non è chiaro infatti se il suo ingresso in casa sia o meno confermato a causa della positività della concorrente al Covid-19 riscontrato nei giorni scorsi.

In casa entreranno anche altri due nuovi Vipponi: Riccardo Fogli, musicista e fondatori dei Pooh, e Milena Miconi. La serata sarà condita dal verdetto del televoto, dalle nuove nomination e da tante altre sorprese.

Mimma, compagna d'Attilio, manda un messaggio al vip via social

Un cenno in chiusura ad Attilio Romita e alla sua compagna Mimma.

Negli ultimi giorni, come noto, tra Sarah Altobello ed Attilio c'è stato un avvicinamento [VIDEO], cosa che non è affatto piaciuta a Mimma, la compagna di Attilio: "Avevo aperto il profilo per sostenere il mio compagno in questa esperienza. Dopo quanto accaduto, non avevo altro canale di comunicazione rapido per fargli arrivare il mio disappunto. Non sono in cerca di visibilità, né approvazione. È una reazione da donna ferita” ha chiosato Mimma sulla questione. Come andrà a finire la querelle?