Continua la programmazione de Il Paradiso delle Signore 7, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai 1. La soap, che quest'anno andrà in onda anche durante le feste, riserverà ai telespettatori vari colpi di scena.

Nella settimana dal 19 al 23 dicembre 2022 molti personaggi sentiranno la mancanza di Stefania, soprattutto Irene. Quest'ultima, però, rimarrà piacevolmente sorpresa da un regalo fattole dall'amica prima della sua partenza per gli Stati Uniti.

Intanto, mentre Ludovica deluderà Marcello, Vittorio e Matilde saranno sempre più vicini e la loro collaborazione porterà a una svolta inaspettata.

Trame Il Paradiso delle signore 7 dal 19 al 23 dicembre: Armando scopre dei dettagli su Vito

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma nella settimana da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre 2022 Vittorio, dopo la richiesta di annullamento da parte di Marta, si toglierà la fede. L'uomo deciderà di concentrarsi sul lavoro, in particolare sulla nuova campagna pubblicitaria del grande magazzino, per la quale penserà di ingaggiare una famosa attrice. Nel frattempo, Gloria ed Ezio si confronteranno sul bacio che si sono scambiati e decideranno come comportarsi. Intanto, Armando scoprirà inizierà a nutrire dei dubbi nei confronti di Vito e deciderà di fare delle ricerche.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 fino al 23 dicembre: Ludovica delude Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre rivelano che Ezio comunicherà a Veronica di voler accettare l'aiuto finanziario di Gloria. Quest'ultima si ritroverà a dover assistere alla ritrovata serenità tra il marito e la compagna.

Nel frattempo, Marcello approfitterà della momentanea assenza di Ferdinando per avvicinare Ludovica e confessarle di non averla mai dimenticata. La giovane Brancia, tuttavia, lo deluderà con una reazione inaspettata. Irene, che soffre per la mancanza di Stefania, riceverà una sorpresa proprio da quest'ultima: troverà sotto il cuscino una lettera e un biglietto aereo per gli Stati Uniti.

Intanto, Vittorio e Matilde partiranno per incontrare l'attrice Elsa Martinelli.

Vittorio e Matilde sempre più complici: Il Paradiso delle signore 7 spoiler 19-23 dicembre

Nonostante il comportamento di Ludovica, Marcello non rinuncerà all'idea di riconquistarla. Per questo motivo si impegnerà per la conclusione di un grosso affare e chiederà un aiuto ad Adelaide.

Nel frattempo, l'attrice Martinelli non potrà essere la testimonial per la campagna del Paradiso delle signore. Dopo aver appreso ciò, Conti proporrà a Matilde di posare per il manifesto promozionale. Vito, intanto, si farà avanti con Maria chiedendole di uscire. All’appuntamento, però, si presenterà Armando che, indagando sul conto del giovane, avrà scoperto qualcosa di inaspettato.

Al circolo, nel frattempo, Fiorenza Gramini farà capire a Ferdinando di essere a conoscenza di qualcosa sul conto di Flavia Brancia che inciderà sul suo rapporto con Ludovica.

Infine, dopo aver ricevuto un'iniziale rifiuto, Vittorio convincerà la nipote di Adelaide a fare da modella per la campagna pubblicitaria: questa collaborazione tra i due porterà a una svolta inaspettata.