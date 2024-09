Zafer chiamerà Gulcemal il giorno delle nozze con Deva e gli rivelerà la verità su Mert nelle prossime puntate de La rosa della vendetta (titolo originale turco Gulcemal). Le anticipazioni rivelano che Gulcemal lascerà l'altare per recarsi da Zafer che gli dirà che Mert è l'ex fidanzato di Deva. Pensando che la sua futura moglie gli ha mentito per settimane, Gulcemal sarà molto deluso, mentre Zafer sarà molto soddisfatta per aver avuto una sua rivincita.

Il giorno delle nozze per Gulcemal e Deva

Gulcemal e Deva saranno sempre più vicini e la serenità a lungo sognata sembrerà sul punto di arrivare per il protagonista.

Zafer, tuttavia, sarà sempre in agguato e continuerà a tramare alle spalle del figlio nonostante le sue precarie condizioni di salute. Tutto avrà inizio quando Zafer avrà un attacco di cuore e finirà in ospedale in gravi condizioni. In questa occasione, Gulcemal si preoccuperà molto per sua madre, tanto da pagare i medici migliori per salvarle la vita. Zafer sarà fuori pericolo e Gulcemal potrà coronare il suo sogno d'amore con Deva chiedendole la mano. Il giorno delle nozze tutto apparirà perfetto e alla villa gli invitati saranno pronti a festeggiare l'unione dei due protagonisti.

Deva e Gulcemal arriveranno all'altare pronti a promettersi fedeltà e amore eterno, ma la cerimonia sarà interrotta da una telefonata dal numero di Zafer.

Uno dei collaboratori della donna comunicherà a Gulcemal che le condizioni di sua madre si sono aggravate e senza neanche pensarci l'uomo correrà in ospedale da lei.

Il colpo basso di Zafer

Gulcemal incontrerà Zafer in ospedale e scoprirà che la donna non è grave come gli era stato detto al telefono. Zafer si prenderà l'ennesima vendetta su suo figlio, parlandogli di quando le è stato negato l'amore per l'uomo della sua vita ed è stata costretta a sposare qualcuno che non amava.

"Adesso Deva sta vivendo la stessa cosa con te", dirà Zafer con un sorriso sprezzante. In un primo momento Gulcemal non riuscirà a capire, ma sua madre gli rivelerà che Mert è l'ex fidanzato di Deva ed è stato proprio lui ad impedire le loro nozze quando l'ha rapita.

Gulcemal sarà sconvolto e in lacrime si renderà conto che Deva gli ha mentito per mesi, vivendo sotto lo stesso tetto con Mert senza dirgli nulla del loro legame.

Nel frattempo, ignara di tutto, la sposa sarà molto preoccupata per Gulcemal che ha lasciato l'altare senza alcuna spiegazione.

Il matrimonio di Mert e Deva è saltato a un passo dall'altare

Deva era la fidanzata di Mert e la loro storia è stata interrotta la sera prima delle nozze da Gulcemal. Quest'ultimo, infatti, ha fatto rapire il padre di Deva per costringerlo a lavorare per lui, rubando in questo modo la più preziosa risorsa a sua madre Zafer. Quando la ragazza ha saputo tutto, ha chiesto a Gulcemal di prendere lei al posto di suo padre. Nel frattempo, Gulcemal ha scoperto che Guldenam era incinta e si è messo sulle tracce dell'uomo che aveva approfittato di sua sorella. Gli uomini di Gulcemal hanno individuato Mert che è stato costretto a sposare Gulendam per salvare la sua vita. Gulcemal non ha mai saputo che Mert era in procinto di sposare proprio Deva e i due ex fidanzati hanno vissuto per settimane nella stessa casa mantenendo questo segreto.