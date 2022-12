Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 potrebbero essere caratterizzate da un importante annuncio legato alla coppia composta da Marco e Stefania.

I due hanno lasciato Milano per trasferirsi in America e intraprendere un nuovo percorso di vita insieme, nonostante qualche titubanza dei familiari per il fatto che non fossero sposati.

E, proprio nel corso dei prossimi mesi di messa in onda della soap opera, potrebbe esserci il fatidico annuncio della giovane e amatissima coppia della soap opera.

Arrivano le nozze tra Marco e Stefania ne Il paradiso delle signore?

Nel dettaglio, Marco e Stefania hanno deciso di trasferirsi stabilmente in America, dove insieme avrebbero iniziato un nuovo percorso di vita.

Dopo che Marco ha ricevuto una prestigiosa e importante offerta di lavoro a Washington, la sua fidanzata non si è fatta problemi a seguirlo, volendo stare al fianco del ragazzo che le ha letteralmente stravolto e migliorato la vita.

Ecco allora che i due hanno annunciato la loro decisione ai familiari che, in un primo momento, si sono detti in parte "preoccupati" per quello che avrebbe pensato la gente, dato che i due avrebbero intrapreso una convivenza senza essere sposati.

Marco e Stefania annunciano il matrimonio nelle nuove puntate de Il Paradiso 7?

Marco e Stefania, però, non si fecero problemi nel dire che il grande passo avrebbero potuto farlo tranquillamente in America.

E così, per le prossime nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, non si esclude che i due giovani innamorati possano coronare il loro sogno d'amore insieme.

Marco e Stefania potrebbero organizzare un "matrimonio lampo" proprio negli Stati Uniti, lontani dai loro familiari e metterli poi al corrente della loro decisione.

Insomma, i due potrebbero svelare solo a "fatto compiuto" del loro matrimonio, magari con la promessa di ripetere poi il rito in chiesa, una volta rientrati a Milano.

Marco e Stefania potrebbero tornare ne finale de Il Paradiso 7?

Sì, perché il trasferimento di Marco e Stefania in America non dovrebbe essere definitivo e i due hanno promesso ad amici, familiari e parenti che presto sarebbero rientrati in città.

Ma quando ci sarà il fatidico ritorno in scena della coppia? Al momento non si hanno ulteriori dettagli in merito anche se, i tantissimi fan de Il Paradiso delle signore 7, si augurano di poterli rivedere entro il gran finale di questa seguitissima stagione della soap opera, campione di ascolti nella fascia pomeridiana.

Anche dopo la pausa dovuta ai Mondiali, la soap ha saputo intercettare il gradimento del pubblico, conquistando una media di circa due milioni di spettatori al giorno e uno share che ha toccato anche punte del 21%.