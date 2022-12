L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato dal 19 al 23 dicembre 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marcello, il quale deciderà di farsi avanti con Ludovica e confesserà la verità sui sentimenti che prova nei suoi confronti.

Occhi puntati anche su Vittorio e Matilde, che in questi nuovi episodi della soap si ritroveranno a essere sempre più complici.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 19-23 dicembre: Ezio e Gloria in intimità

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della settimana fino al 23 dicembre 2022 rivelano che Ezio ha preso una decisione finale sul nuovo progetto lavorativo: accetterà i soldi che gli sono stati offerti da Gloria.

Intanto, però, dopo il bacio che c'è stato tra lui e sua moglie, i due proveranno a far finta di nulla, ma non sarà per niente facile.

Veronica, su consiglio della figlia Gemma, comincerà a essere meno pungente nei confronti del suo promesso sposo e accetterà la decisione di Ezio di intraprendere un nuovo percorso lavorativo col sostegno si Gloria, ignara del bacio che c'è stato tra i due.

Marcello rifiutato da Ludovica: anticipazioni Il Paradiso 19-23 dicembre

Occhi puntati anche su Marcello: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che il ragazzo deciderà di affrontare la sua ex Ludovica, e le confesserà apertamente di non averla mai dimenticata e di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti.

Peccato, però, che la reazione di Ludovica non sarà delle migliori: Marcello si ritroverà a fare i conti con un sonoro rifiuto da parte della giovane Brancia.

Spazio alle vicende di Matilde e Vittorio, che in questi nuovi episodi appariranno sempre più complici: un feeling speciale che non passerà inosservato agli occhi della Contessa Adelaide, la quale deciderà di parlarne con la sua socia.

Armando indaga su Vito: anticipazioni Il Paradiso 19-23 dicembre

Armando comincerà ad avere dei dubbi sul conto di Vito: il capo magazziniere deciderà di indagare sul passato del contabile, perché vuole scoprire cosa sta nascondendo a Maria.

Insomma una nuova settimana che si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena per i fan della soap opera, che dal 12 dicembre non subirà più alcun tipo di stop in daytime.

Il Paradiso è stato sospeso per due settimane [VIDEO]per i Mondiali di calcio 2022, ma l'appuntamento riprenderà regolarmente in prima visione assoluta su Rai 1 e andrà avanti per tutto il periodo delle feste natalizie.