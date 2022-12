La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera, in merito agli episodi trasmessi da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre, raccontano che Ezio dirà a Vittorio che Gloria finanzierà il suo progetto, nel frattempo Matilde noterà che Conti non indossa più la fede. Clara suggerirà ad Alfredo di sostenere moralmente Irene, mentre Ezio e Gloria sono stati in intimità, infatti si sono scambiati un bacio. Successivamente si accorderanno su come comportarsi dopo il bacio che si sono scambiati.

Cipriani troverà sotto al letto di Stefania un biglietto per gli Stati Uniti a suo nome, nel frattempo Marcello non cederà all'idea di perdere Ludovica. Armando, successivamente, scoprirà una novità sul conto di Vito, mentre Gloria dovrà farsene una ragione: tra il marito e Veronica è tornato il sereno. Vittorio convincerà Frigerio a fare da modella per la campagna pubblicitaria.

Gemma rivelerà a Roberto i suoi problemi familiari

Ezio renderà noto a Vittorio che Gloria finanzierà il suo progetto per il denim, mentre la capo commessa preferirà non confessare ad Armando che tra lei e il marito c'è stato un bacio.

Gemma rivelerà a Roberto i suoi problemi famigliari, nel frattempo in atelier la partenza di Stefania e Marco sarà ancora argomento di discussione.

Matilde noterà che Vittorio non porta più la fede al dito, mentre Don Saverio verrà a conoscenza che Ezio non è rientrato a casa. Quest'ultimo farà presente a Veronica di aver deciso di accettare il denaro di Moreau.

Clara spingerà Alfredo a consolare Irene, in quanto l'ex capo commessa sarà affranta dopo la partenza della giovane Colombo.

Ezio e Gloria avranno uno scambio di vedute che servirà a mettersi d'accordo su come comportarsi dopo il loro bacio.

Marcello, complice l'assenza di Ferdinando, confesserà a Ludovica di non averla mai dimenticata, ma riceverà una pesante delusione.

Adelaide chiederà a Matilde la valenza del suo rapporto con Vittorio

Notando il feeling tra Frigerio e Conti, la Contessa Adelaide interrogherà Matilde sul rapporto tra lei e Vittorio.

Irene, mentre sistema il letto dell'amica, troverà un biglietto aereo per l'America a suo nome, nel frattempo Matilde e Vittorio partiranno per incontrare la signora Martinelli.

Veronica, grazie anche ai consigli della figlia, accetterà che a finanziare il progetto del compagno sia Gloria.

Non essendo disponibile la signora Martinelli per lo spot pubblicitario, Conti chiederà a Frigerio di posare per la campagna, ma la donna rifiuterà.

Armando, invece, scoprirà una novità su Vito, nel frattempo Marcello chiederà aiuto ad Adelaide per far andare in porto un nuovo affare.

Gloria dovrà farsene una ragione quando noterà che tra Veronica ed Ezio è tornato il sereno, mentre Ferraris comincerà a indagare sul passato di Lamantia.

Fiorenza si tradisce con una battuta e Ferdinando intuisce che la donna sa qualcosa che non vuol dire su Flavia, mentre Vittorio convincerà Matilde a posare come modella dello spot pubblicitario.