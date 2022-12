L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 nella settimana che va dal 19 al 23 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Vito che, in questi nuovi episodi della soap, desterà i sospetti di Armando.

Occhi puntati anche su Vittorio Conti che, dopo essersi rivisto a Parigi con sua moglie Marta Guarnieri, deciderà di togliersi definitivamente la fede nuziale dal dito.

Marcello non si arrende con Ludovica: anticipazioni Il Paradiso 19-23 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 dal 19 al 23 dicembre 2022, rivelano che Marcello deciderà di non darsi per vinto all'idea di aver perso Ludovica Brancia.

Dopo che la ragazza è tornata stabilmente a Milano, il giovane Barbieri non avrà alcuna intenzione di lasciarsela scappare e il suo obiettivo sarà quello di riconquistarla di nuovo.

Ecco allora che metterà a punto un piano per cercare di far colpo sulla ragazza: l'obiettivo di Marcello è quello di riuscire a combinare un grande affare, con il quale spera di far capire a Ludovica di essere diventato un "pezzo grosso" nel mondo dell'economia e della finanza.

Tuttavia, per mettere a segno questo colpaccio, Marcello ha bisogno del sostegno e dell'aiuto di Adelaide: la contessa sarà al suo fianco in questa missione speciale oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Vittorio si toglie la fede nuziale: anticipazioni Il Paradiso 19-23 dicembre

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Matilde, dopo il rientro in città di Vittorio che è stato a Parigi da sua moglie Marta Guarnieri, noterà un dettaglio che non passerà affatto inosservato.

La donna, infatti, nota che Vittorio non ha più la fede nuziale: un chiaro segnale del fatto che Conti intende mettere una pietra sopra al suo passato.

Come se non bastasse, in occasione di un viaggio di lavoro che li porterà per qualche giorno fuori Milano, il rapporto tra Vittorio e Matilde si farà sempre più intimo e i due si ritroveranno ad essere complici e affiatati.

Vito nasconde dei segreti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19-23 dicembre

Occhi puntati anche su Vito: le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore al 23 dicembre 2022, rivelano che il ragazzo comincerà a destare i sospetti di Armando.

Il capo-magazziniere del negozio milanese scoprirà qualcosa di oscuro sul conto di Vito: il contabile del Paradiso nasconde dei segreti che, fino a questo momento, non sono venuti ancora a galla.

Ecco perché Armando deciderà di non passare sopra a questa clamorosa scoperta e inizierà ad indagare per scoprire tutta la verità sul passato di Vito che, intanto, sta provando a conquistare il cuore di Maria Puglisi.