Prosegue la programmazione della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle 16:05.

Nella puntata de Il Paradiso che andrà in onda mercoledì 14 dicembre, Ezio affronterà Veronica dopo che ha litigato duramente con Gloria. Appreso ciò Stefania sarà in crisi e penserà di non partire per l'America e di stare accanto a sua madre e suo padre. Per evitare questo ripensamento Zanatta, quindi, chiederà una tregua al compagno.

Intanto Vittorio tornerà da Parigi dopo aver ricevuto l'ennesima delusione da parte di sua moglie Marta che gli chiederà di annullare il loro vincolo matrimoniale.

Ezio affronta Veronica per Gloria ne Il Paradiso

Nella puntata de Il Paradiso del 14 dicembre, Gloria si recherà da Veronica per chiarirle la sua posizione, ma il confronto terminerà con un acceso litigio al quale assisterà anche Gemma. Dopodiché, Zanatta informerà il suo compagno dell'incontro avuto con la signorina Moreau e di quanto è successo durante la discussione: questo causerà un duro scontro anche fra di loro.

Infatti, il signor Colombo non apprezzerà l'accaduto e come la sua compagna ha trattato sua moglie che voleva solo rassicurarla. Quindi l'equilibrio in casa Zanatta si spezzerà ulteriormente dopo la discussione tra i due fidanzati.

Stefania è indecisa sulla partenza in America

Gemma informerà Stefania dell'acceso litigio a cui ha assistito tra le loro madri, per questo motivo la giovane scrittrice entrerà in crisi e penserà di non lasciare più il capoluogo lombardo insieme al suo fidanzato.

La ragazza apparirà evidentemente preoccupata e parlerà con Marco di quanto è successo tra Gloria e Veronica.

Nel frattempo, Gloria si sfogherà con il suo fedele amico Armando Ferraris e gli confiderà di aver commesso un errore promettendo i soldi a suo marito per aprire la nuova azienda. A questo punto, la capo commessa del Paradiso penserà di fare un passo indietro e di non mettersi più in affari con Ezio.

Veronica chiede una tregua, Marta delude Vittorio

Successivamente, Veronica apprenderà che Stefania sta pensando di non partire più insieme a Marco per Washington a causa dei problemi che sta vivendo la sua famiglia. Così, la donna incontrerà Ezio e gli chiederà una tregua perché non vuole che la ragazza rinunci ai suoi sogni.

Infine Vittorio tornerà a Milano dopo un breve soggiorno a Parigi dove ha incontrato sua moglie Marta Guarnieri che gli ha chiesto l'annullamento del matrimonio.