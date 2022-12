Emanuel Caserio, alias Salvatore de Il Paradiso delle signore, torna a parlare del suo personaggio nella seguitissima soap opera del primo pomeriggio, campione di ascolti su Rai 1.

Un periodo non facile per il giovane barista, reduce dalla fine della sua relazione con Anna Imbriani, che lo ha profondamente segnato.

E, come anticipato dallo stesso Caserio in una nuova intervista al settimanale "Nuovo Tv", il suo cuore continuerà a sanguinare.

Salvatore soffre ancora per Anna nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 continua a promettere colpi di scena e, al centro delle prossime puntate pomeridiane della soap, ci saranno ancora le vicende di Salvatore Amato.

Il giovane barista ha dovuto fare i conti con l'addio di sua moglie Anna Imbriani: la donna ha scoperto che il suo primo marito, Quinto, che credeva morto, in realtà è vivo e a quel punto ha scelto di concedersi una seconda possibilità con lui.

Un duro colpo per Salvatore che, di punto in bianco, si è ritrovato a dover chiudere il suo matrimonio e a riprendere in mano le redini della sua vita.

'Il suo cuore sanguina per Anna', l'attore di Salvatore parla de Il Paradiso delle signore 7

Caserio, in questa nuova intervista, ha confermato che per Salvo non sarà affatto facile ritornare alla sua vita di tutti i giorni, dato che il suo cuore continuerà a soffrire per Anna.

"Il suo cuore sanguina per la fine del suo matrimonio con Anna, che è tornata con Quinto", ha svelato l'attore di Salvatore anticipando quello che succederà nel corso delle prossime nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7.

"Il suo antidolorifico è uno solo: si chiama lavoro", ha aggiunto ancora Emanuel Caserio svelando che il suo giovane Salvo si dedicherà anima e corpo al suo amato mestiere e quindi alla caffetteria che, per fortuna, gli concede soddisfazioni.

Alfredo lotta per conquistare Irene: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Salvo e se riuscirà a lasciarsi alle spalle la fine del suo matrimonio con Anna, le anticipazioni delle prossime nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Alfredo Perico.

Il giovane capo-magazziniere del Paradiso si ritroverà a lottare con tutte le sue forze per cercare di conquistare il cuore di Irene, la giovane venere affascinata dall'idea di avere al suo fianco un uomo ricco e potente.

L'idea di intraprendere una storia d'amore con Alfredo non affascinerà affatto la cinica Irene ma, il ragazzo, non avrà alcuna intenzione di farsi da parte e proverà in tutti i modi a farla capitolare.