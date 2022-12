Le nuove anticipazioni di Uomini e donne 2022 rivelano che ben presto ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Riccardo Guarnieri che, dopo aver scelto di chiudere la sua frequentazione con la dama Gloria, tornerà indietro sui suoi passi e cambierà di nuovo idea.

Per quanto riguarda, invece, le vicende dei tronisti Lavinia e Federico nel corso dell'ultima registrazione del talk show del 9 dicembre non si è proprio parlato di loro.

Riccardo chiude con Gloria, poi ci ripensa: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Riccardo deciderà di troncare la relazione con la dama Gloria.

I due hanno provato a frequentarsi per un po' di tempo fuori dallo studio ma, il cavaliere pugliese, si è reso conto di non essere entusiasmato dall'idea di costruire un futuro con la dama e per tale ragione ha deciso di chiudere il loro rapporto.

Tuttavia, nel corso dell'ultima registrazione del 9 dicembre Riccardo ha cambiato nuovamente idea ed è tornato sui suoi passi.

Riccardo rivuole Gloria, lei dice no: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni del talk show pomeridiano di Canale 5 rivelano che Riccardo ha provato a riconquistare di nuovo il cuore di Gloria e lo ha fatto presentandosi sotto casa della dama assieme a suo nipote.

In questo modo, quindi, l'ex fidanzato di Ida Platano sperava di poter far breccia di nuovo nel cuore della dama e di riconquistarla, dopo che era stato lui a decidere di chiudere la loro relazione in maniera definitiva.

La reazione di Gloria non sarà delle migliori: questa volta, infatti, sarà lei a rifiutare il cavaliere.

Gloria deciderà di non presentarsi all'incontro con Riccardo e, in tal modo, impartirà la sua lezione al cavaliere pugliese, dimostrando di non essere una "pedina" nelle sue mani.

Una dimostrazione chiara e decisa quella di Gloria che, in questo modo, sembra aver messo lei la parola fine alla sua frequentazione con Guarnieri.

Silenzio su Federico e Lavinia in studio: nuove anticipazioni Uomini e donne

Inoltre le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, nel corso dell'ultima registrazione del 9 dicembre, non c'è stata nessuna scelta finale in studio.

In tanti si aspettavano di assistere all'addio di Federico Nicotera o Lavinia, ma così non è stato.

Nel corso delle riprese, infatti, c'è stato silenzio sui due tronisti che non sono stati proprio tirati in ballo nel corso della trasmissione.

Per questa settimana, quindi, non si è parlato di loro bensì di Federico Dainese, riapparso in studio dopo qualche settimana di pausa per il giovane tronista non sono mancate le diatribe con le sue pretendenti.