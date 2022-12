Ieri, venerdì 9 dicembre, è stata registrata una nuova puntata di U&D. Le anticipazioni che stanno circolando in rete da qualche ora, fanno sapere che sono stati ancora una volta i "soliti noti" a monopolizzare gran parte del tempo a disposizione. Riccardo Guarnieri, ad esempio, è stato rifiutato da Gloria sotto casa, mentre Gemma Galgani ha ballato con un cavaliere di appena 52 anni. Nessuna scelta per i tronisti giovani e la seconda assenza consecutiva di Pinuccia tra gli altri spoiler delle ultime riprese.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

La registrazione di U&D del 9/12 ha avuto tra i suoi protagonisti Riccardo: il cavaliere ha cercato di riavvicinarsi a Gloria durante la settimana, ma non ci è riuscito.

Chi ha assistito alla puntata che Maria De Filippi ha condotto venerdì scorso, racconta che il pugliese si è recato sotto casa di Nicoletti con suo nipote (col quale si è concesso qualche giorno di vacanza a Roma), ma non ha avuto la reazione che si aspettava.

La dama, infatti, ha respinto il tentativo di riallacciare un rapporto di Guarnieri dicendogli che aveva un altro appuntamento: i due, dunque, non si sono neppure incontrati e la frequentazione non è ricominciata.

Da quando Ida Platano ha lasciato il programma in coppia con Alessandro Vicinanza, il tarantino fa fatica a voltare pagina: accantonato un breve ma passionale flirt con Gloria, Riccardo non riesce a legare con nessuna donna del parterre.

Un corteggiatore per Galgani a U&D

Un altro storico personaggi di U&D del quale si è parlato nella registrazione del 9 dicembre, è Gemma Galgani. La torinese ha adocchiato un nuovo cavaliere del parterre di nome Alessandro, un signore molto più giovane di lei.

Le anticipazioni delle riprese di venerdì pomeriggio, infatti, fanno sapere che la dama del Trono Over ha ballato con un 52enne, un uomo che ha oltre 20 anni meno di lei e sembra aver apprezzato il suo tentativo di approccio.

Per l'ormai ex "regina" del dating-show, dunque, potrebbe essere in arrivo una nuova frequentazione dopo la delusione di Mario.

Per quanto riguarda i tronisti giovani, ieri Maria si è occupata solamente di Federico Dainese e delle esterne che ha fatto con Elena e Vincenza durante la settimana: Federico Nicotera e Lavinia Mauro non sono neppure entrati in studio, così come i loro corteggiatori.

La teoria sulla dama di U&D

L'anticipazione forse più "scottante" che è trapelata sulla puntata di U&D registrata il 9/12, riguarda Pinuccia che ha saltato anche le riprese di ieri e si fanno sempre più insistenti le voci che sarebbe stata allontanata definitivamente dal cast.

La signora di Vigevano è assente nel parterre dallo scorso 22 novembre, giorno in cui si è resa protagonista di un momento che non è piaciuto alla conduttrice.

Come ricorda il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Maria De Filippi si sarebbe arrabbiata tanto con Della Giovanna per due motivi: lo svenimento che ha finto di avere durante una lite con Tina in studio e il corteggiamento "asfissiante" nei confronti di Alessandro Rausa.

La presentatrice avrebbe preferito mandare via Pinuccia per tutelare la tranquillità del cavaliere pugliese al quale è tanto affezionata e che a 92 anni merita di non essere pressato.

Il fatto che la 80enne non abbia partecipato a due registrazioni consecutive del dating-show, alimenta le chiacchere su una sua definitiva uscita di scena per volontà della padrona di casa. La donna è stata al centro delle dinamiche del Trono Over per circa un anno, soprattutto per le vivaci liti che ha avuto con l'opinionista Cipollari in quasi tutte le puntate.