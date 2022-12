Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa su Rai 1 nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio 2023, ci saranno importanti novità e colpi di scena. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Veronica verrà assunta al negozio di moda, ma Ezio non prenderà bene la cosa e, quindi, Zanatta darà le dimissioni.

Nel frattempo il nuovo arrivato Francesco andrà a casa delle Veneri perché ci sarà un guasto, mentre Marcello sarà triste per la vendita di Palazzo Andreani e Ludovica cercherà di consolarlo.

Il Paradiso delle signore, trama 12 gennaio: Veronica ha un lavoro, ma dà le dimissioni perché Ezio è contrario

La famiglia Colombo non sta passando un bel periodo sul piano economico. Da quando Ezio ha deciso di mettersi in proprio, lui, Veronica e sua figlia si trovano infatti in ristrettezze economiche.

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle signore del 12 gennaio rivelano che Zanatta vorrà contribuire, cercando di avere un'entrata mensile e troverà un lavoro. Veronica verrà assunta al negozio di moda, ma quando lo verrà a sapere, Ezio andrà su tutte le furie, essendo particolarmente contrariato da questa scelta della sua compagna.

Fatto sta, che nel giro di breve tempo Veronica si vedrà costretta a dare le dimissioni dalla boutique.

Puntata de Il Paradiso delle Signore del 12 gennaio: Francesco va a casa delle Veneri

Nel frattempo, a casa delle Veneri ci sarà un problema da risolvere: Irene, Clara e Maria avranno un disguido domestico e non sapranno cosa fare. A quel punto, le commesse del negozio di moda chiederanno aiuto a Francesco. Il figlio di Palma quindi andrà dalle vicine di casa e le aiuterà a fare fronte a questo imprevisto.

Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 12 gennaio, verranno trattate anche le vicende di Marcello, il quale sarà particolarmente triste, a causa della vendita di Palazzo Andreani, dopo aver sperato a lungo di poterne entrare in possesso. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Ludovica consolerà il suo ex fidanzato e lo inviterà a un evento mondano al Circolo.

La serata, però, prenderà una brutta piega, perché Ferdinando provocherà Barbieri e quest'ultimo sferrerà un pugno in faccia al rivale in amore. Attualmente le anticipazioni non dicono quali saranno le conseguenze di questo gesto.

Adelaide, invece, escogiterà un piano per aiutare Matilde e Vittorio a chiarire la situazione fra di loro.