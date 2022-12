L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 prosegue con moltissime novità e le nuove anticipazioni raccontano cosa succederà nella puntata del 5 gennaio. I protagonisti saranno alle prese con la festa dell'Epifania, e l'atmosfera magica colpirà anche Irene e Alfredo, che si riavvicineranno. Elvira (Clara Danese) chiederà il supporto di Maria, Clara e Irene per la preparazione dei dolci da donare ai più piccoli, mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) sarà pronto per la sorpresa al piccolo Adelmo. Ezio (Massimo Poggio) sarà preoccupato per il suo futuro lavorativo, perché le difficoltà potrebbero coinvolgere anche la sua famiglia, mentre Ferdinando Torrebruna verrà a conoscere qualche dettaglio in più su Marcello grazie a Fiorenza.

Infine Tancredi parlerà con Umberto dell'investigatore privato: presto scoprirà la relazione tra Conti e sua moglie, e per Vittorio le cose si metteranno male.

Tancredi rivelerà a Umberto di avere un investigatore privato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di giovedì 5 gennaio raccontano che Tancredi parlerà con Umberto dell'investigatore privato che ha ingaggiato per far seguire Matilde. Il fratello di Marco di Sant'Erasmo non avrà nessuna intenzione di restare a guardare, e presto scoprirà che sua moglie e il direttore del grande magazzino hanno una relazione: per Vittorio le cose potrebbero mettersi molto male.

Ferdinando scoprirà alcune cose sugli affari di Marcello: anticipazioni puntata di giovedì 5 gennaio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 5 gennaio vede protagonista anche Ezio, che si renderà conto che avviare un'attività in proprio potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. L'uomo inizierà a temere che le cose possano non andare come sperato e quindi la sua famiglia potrebbe ritrovarsi in un vortice di problemi economici a causa della sua ambizione.

Nel frattempo Ferdinando Torrebruna riuscirà a carpire altri particolare sugli affari di Marcello Barbieri parlando con Fiorenza.

Maria, Clara e Irene lavoreranno per i dolcetti da donare

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì, 5 gennaio rivelano che Elvira si darà da fare per preparare i dolcetti da regalare ai bambini dell'orfanotrofio in occasione dell'Epifania e per questo chiederà una mano anche a Maria, Irene e Clara.

Vittorio, invece, si impegnerà a organizzare per il piccolo Adelmo la sorpresa della Befana. L'atmosfera magica di questa notte speciale travolgerà grandi e piccoli, tanto che anche Irene e Alfredo troveranno un modo per riavvicinarsi.