Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. In questi giorni sta facendo molto scalpore la notizia che vedrebbe Alice al centro di una vicenda molto drammatica. Ma cosa potrebbe mai succedere?

Le ipotesi sono molteplici: dalla gravidanza indesiderata a un aggressione da parte di un estraneo, o addirittura dallo stesso Nunzio. C'è però un'altra teoria che merita di essere analizzata ed è quella secondo cui Alice non sarebbe una vittima, ma la "carnefice".

Un posto al sole: l'ipotesi stalking femminile

Se si scegliesse questa strada, Un posto al sole andrebbe ad affrontare una tematica molto delicata, ma poco trattata.

In genere il ruolo dello stalker viene associato alla figura maschile, nonostante i dati affermino che il 30% della casistica riguardi anche le donne. Le modalità di questo crimine sono varie: si va dalla violenza fisica e mentale in modo molto diretto, fino a mettere in atto strategie più sottili, che vanno oltre gli appostamenti, le telefonate e i messaggi ossessivi.

Lo stalker tende a infangare la reputazione della sua vittima, minando il suo rapporto di coppia e il suo lavoro. Va detto che Alice non sembra quel tipo di persona, ma se gli sceneggiatori hanno deciso di rendere Fabrizio un rapitore maniaco, potrebbero anche trasformare la nipote di Marina in una giovane stalker. In fondo qualche piccola avvisaglia già c'è stata.

L'ossessione di Alice per Nunzio

Per adesso il profilo di Alice (Fabiola Balestriere) sembra ben lontano da quello di una stalker. Va anche detto però che la ragazza sembra molto ossessionata da Nunzio (Vladimir Randazzo), al punto dall'aver acquistato due biglietti per Londra senza aver avvisato il ragazzo. Inoltre Alice sta facendo un subdolo gioco con Chiara e il suo fidanzato, e non sembra intenzionata a farsi da parte.

Presto Chiara (Alessandra Masi), probabilmente dopo avere intuito cosa è successo, lascerà Nunzio e questo segnerà l'inizio della svolta. Ma cosa altro dicono le anticipazioni?

Un posto al sole: l'inizio del dramma e il ritorno di Elena

Al momento si sa che questa trama presto passerà dall'essere leggera a diventare drammatica.

Inoltre tali eventi porteranno Elena (Valentina Pace) a rientrare a Napoli, ma c'è dell'altro. A quanto pare ci sarà una verità da dimostrare e che metterà contro dei personaggi finora andati d'accordo. In particolare pare che i nuovi eventi rovineranno l'amicizia tra Angela ed Elena.

Tornando alle teorie, si potrebbe ipotizzare che Alice accusi Nunzio di averla aggredita. Al momento ci sono però troppi pochi dati per azzardare ipotesi concrete, non resta che attendere l'evoluzione di una trama che si prospetta decisamente interessante.