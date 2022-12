Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 21 dicembre ci sarà una bella notizia per Irene. Le anticipazioni dell'episodio della fiction rivelano che, mentre Cipriani disferà il letto di Stefania, troverà una lettera della sua amica, con all'interno un biglietto aereo intestato a lei, per andarla a trovare negli Stati Uniti. Nel frattempo, Marcello non vorrà perdere Ludovica, mentre Adelaide farà domande a Matilde, per scoprire qualcosa in più sul suo legame con Vittorio.

Il Paradiso delle signore, episodio 21/12: Irene trova una lettera di Stefania sotto il cuscino

Stefania e Marco sono andati via, hanno lasciato Milano e sono partiti per la loro nuova vita in America. Il giornalista ha ricevuto un'importante offerta di lavoro a Washington e si è trasferito all'estero con la sua fidanzata. Irene ha sempre sostenuto la sua amica e l'ha appoggiata nella sua decisione, ma ha sofferto molto per la partenza della sua collega e coinquilina. Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 21 dicembre, Cipriani vorrà disfare il letto della giovane Colombo, rimasto ancora intatto dal giorno della sua partenza. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che, mentre metterà in ordine la stanza, Irene troverà una lettera di Stefania.

Il Paradiso delle signore, trama 21/12: Stefania ha comprato un biglietto aereo a Irene

Nel dettaglio, Irene troverà, sotto al cuscino della sua amica, una lettera per lei. Quando aprirà la missiva, Cipriani scoprirà che la giornalista le ha inserito un biglietto aereo per gli Stati Uniti a suo nome. Al momento, non è chiaro quale sarà la reazione della Venere, quando troverà il regalo che le ha fatto Stefania.

Inoltre, non è trapelato nessun indizio su quando Irene partirà per Washington, per andare a trovare la sua ex collega. Intanto, Irene inizierà a vedere Alfredo in un'ottica diversa e si avvicinerà al magazziniere.

Il Paradiso delle signore, puntata 21/12: Marcello non vuole perdere Ludovica

Nel frattempo, durante la puntata de Il Paradiso delle signore del 21 dicembre, Marcello sarà sempre più intenzionato a riconquistare Ludovica e non si darà pace per averla persa.

Adelaide, invece, inizierà a fare delle domande a Matilde, cercando di scoprire che rapporti abbiano Frigerio e Vittorio. Inoltre, la moglie di Tancredi Di Sant'Erasmo e Conti saranno in partenza per incontrare Martinelli, l'ipotetica nuova testimonial della campagna promozionale del negozio di moda milanese e l'intesa fra i due colleghi crescerà sempre di più, mentre Gemma spingerà Veronica ad essere meno dura con Ezio Colombo e, a quel punto, Zanatta concederà al compagno una piccola apertura.