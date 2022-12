Incredibili novità riguarderanno le prossime puntate di Terra Amara, lo sceneggiato ambientato in Turchia che sta registrando ottimi ascolti in Italia. Gli spoiler futuri segnalano che Yilmaz Akkaya e Zuleyha Altun decideranno di fuggire in Germania per vivere finalmente la loro storia d'amore circondati dai loro figli.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz e Zuleyha pianificano la fuga in Germania

Le anticipazioni di Terra amara, inerenti le puntate future dello sceneggiato, segnalano che Yilmaz e Zuleyha prenderanno una decisione inaspettata circa il loro futuro.

Tutto comincerà quando alla tenuta verrà faccia una cerimonia funebre in memoria di Hünkar. La matriarca è stata uccisa da Behice. L'ex meccanico e Altun, a questo punto, approfitteranno di tale situazione per organizzare la loro fuga e vivere sereni con la propria famiglia in Germania. Per questo Zuleyha metterà un sonnifero dentro i bicchieri dei cocktail da servire ai partecipanti della cerimonia funebre. Poco dopo tutti quanti cadranno in un sonno profondo.

Demir apprende che la consorte è scappata con i figli

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, in programma prossimamente su Canale 5, Zuleyha fuggirà dalla fattoria insieme ai suoi due figli, Adnan e Leyla, e Yilmaz, che sarà in compagnia di Kerem Ali.

L'obiettivo dei due sarà nascondersi in Germania. Demir, però, si sveglierà nel cuore della notte, finendo per scoprire che la sua consorte è scappata portando i suoi figli con sé.

La fuga dei due amanti verrà intercettata dalla polizia, difatti un personaggio sconosciuto denuncerà alla polizia la sparizione del piccolo Adnan, di sua sorella Leyla e del piccolo Kerem Ali.

Zuleyha e Yilmaz verranno portati in tribunale, dove saranno costretti a difendersi dalle accuse. L'ex meccanico crederà che sia tutta opera di Demir, tanto da avere intenzione di sbarazzarsi di lui il prima possibile.

Akkaya scopre che Fekeli e Mujgan l'ha denunciato alla polizia

Ben presto Yilmaz (Uğur Güneş) apprenderà una dura verità: sono stati il suo padrino e Mujgan a denunciarlo alla polizia.

Sia Fekeli che Demir (Murat Ünalmış) saranno molto contrariati dalla vicenda, tanto da allontanare i bambini dai rispettivi genitori. Zuleyha (Hilal Altınbilek), a questo punto, troverà nell'ex meccanico una spalla su cui piangere, ma poi prenderà una decisione clamorosa che dilanierà il suo cuore: tornerà ad abitare al ranch, visto che non riuscirà a stare distante dai suoi due bambini, rinunciando così al suo sogno d'amore con Akkaya.