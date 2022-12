Uno degli interpreti de Il Paradiso delle Signore di recente è stato ospite del programma Generazione Z, condotto da Monica Setta. Si tratta di Emanuel Caserio, che nella soap veste i panni di Salvatore Amato.

Setta ha colto l'occasione per porre all'attore delle domande inerenti la soap italiana. Dal matrimonio di Anna e Salvo al bacio con l'interprete di Gabriella, Caserio ha fornito delle informazioni interessanti anche sulla giovane Venere Elvira.

Caserio sulla relazione con Anna: 'Il matrimonio più veloce di tutti'

Dopo aver aver dato un'occhiata al primo spezzone su Il Paradiso delle Signore, Emanuel ha detto la sua circa la storia d'amore tra Salvo ed Anna.

"Abbiamo avuto il matrimonio più veloce di tutti i matrimoni. È durato tre mesi, dopodiché c'è stato l'annullamento per ovvie ragioni", ha spiegato l'attore, aggiungendo che hanno preso solo il bello della storia, concludendola prima che arrivassero i momenti bui del rapporto coniugale.

Successivamente si è parlato di un altro vecchio amore di Salvatore, Gabriella Rossi. In realtà, la domanda si è soffermata soprattutto sull'attrice che l'ha interpretata, Ilaria Rossi. La conduttrice Setta ha chiesto a Caserio se i baci con la sua collega siano stati finti o veri. Emanuel non ha nascosto che tra loro c'è stata una forte simpatia. Non solo si stimavano a vicenda, ma si trovavano bene insieme.

Nonostante questo, però, non è nata una storia d'amore.

Il volto di Salvatore Amato e gli impegni sul set de Il Paradiso delle Signore

C'è stato spazio anche per le domande da parte del pubblico, tra cui quella di Francesca che ha chiesto quanto ci ha impiegato Emanuel ad abituarsi alla vita da set. L'attore romano non ha nascosto che ancora oggi fa fatica, poiché deve alzarsi piuttosto presto la mattina per poi stare più o meno 12 ore sul set.

Intorno alle 18 fa poi rientro a casa.

Ad ogni modo, all'inizio non è stato facile anche perché, non essendo mai stato bravo a scuola, sul set doveva (e deve) imparare a memoria almeno 50 pagine al giorno.

Il Paradiso delle Signore: il rapporto tra Salvatore ed Elvira

Tra le domande inerenti Il Paradiso delle Signore, ce n'è stata una sul rapporto che si è instaurato tra Salvo e la nuova Venere Elvira.

Quest'ultima gli sta ronzando attorno ma, pur essendo carina, si vede diversa dalle altre ragazze.

"Le piace molto mangiare quando ha un momento di debolezza. Io a un certo punto mi avvicino e le dico 'tu sei bella così come sei, non devi cambiare proprio nulla", ha sottolineato l'attore 35enne.

Non resta che attendere la ripartenza de Il Paradiso delle Signore per scoprire come si evolverà la sintonia tra Salvatore ed Elvira.