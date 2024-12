L'oroscopo settimanale dal 16 al 22 dicembre preannuncia giornate positive per il segno zodiacale dell'Acquario, che conquisterà il primo posto in classifica. Al contrario, il Sagittario occuperà l'ultimo posto, seguito dal Capricorno.

Classifica e oroscopo settimanale fino al 22 dicembre

Sagittario: 12° posto. Sarà una settimana povera di opportunità per la vostra vita sociale. Non avrete piacere di trascorrere tempo con gli altri, nemmeno con il partner e i familiari. Sarete facilmente suscettibili e irritabili. Si potrebbero fare incontri poco promettenti, di quelli destinati a portare scompiglio nella mente.

In questo momento l'economia è in ginocchio, ma non dovreste cedere via tutto ciò che vi sta a cuore. Cercate di resistere, tutto passa prima o poi. La vostra sincerità sarà il vostro punto di forza, conquistando chi vi sta intorno.

Capricorno: 11° posto. L’oroscopo della settimana dice che l'amore presenterà alcune sfide, e sarete voi a dover prendere l’iniziativa nella vita di coppia. Questo periodo rappresenta un’occasione perfetta per uscire dalla vostra zona di comfort e puntare a ciò che desiderate davvero. I single potrebbero attirare l’attenzione di qualcuno di vivace e positivo, capace di portare una ventata di freschezza nella loro vita.

Ariete: 10° posto. L'Oroscopo descrive questo periodo come 'problematico'.

Potreste aver mostrato una certa riservatezza nel rivelare il vostro lato romantico, portando il partner o chi vi interessa a mettere un muro fra di voi. Le persone vicine a voi saranno una fonte di sicurezza, aiutandovi a perseguire i vostri obiettivi con più determinazione. Il problema è che sarà essenziale mantenere la pazienza e continuare a impegnarsi nel lavoro: solo con costanza e dedizione potrete raggiungere il successo che desiderate.

Non prendetevela se faticate a sbarcare il lunario, questa è un'epoca di crisi e presto o tardi sarà superata.

Toro: 9° posto. La settimana sarà caratterizzata da una certa discontinuità, alternando momenti positivi a situazioni più complicate. Vi sarà richiesto un po' di impegno in più per mantenere l'equilibrio e superare eventuali difficoltà.

Le giornate iniziali porteranno una dose di energia moderata, ma sufficiente per affrontare i compiti quotidiani. In alcuni momenti potreste avvertire un calo di motivazione o di concentrazione, ma non lasciatevi scoraggiare: riuscirete a ritrovare la spinta necessaria per andare avanti. Il weekend sarà l’occasione per ricaricare le batterie e riflettere su come migliorare la vostra organizzazione, sia sul lavoro che nella vita privata.

Vergine: 8° posto. Questa settimana sarà caratterizzata da intensi momenti in ambito sentimentale. Emozioni sopite torneranno a farsi sentire, portando una nuova vitalità nelle relazioni. Per chi è single, ci saranno incontri promettenti, ma sarà importante valutare bene prima di lanciarsi in una nuova relazione.

Per chi vive una storia consolidata, il romanticismo tornerà protagonista, rafforzando ulteriormente il legame.

Bilancia: 7° posto. La settimana sarà un mix di momenti contrastanti, ma il bilancio finale sarà positivo. I primi giorni potrebbero risultare più impegnativi, con una certa difficoltà a trovare l'equilibrio tra le esigenze quotidiane e il tempo per voi stessi. Tuttavia, il panorama migliorerà progressivamente, regalandovi nuove opportunità per mettere in risalto le vostre qualità. A metà settimana troverete un ritmo più stabile e avrete la possibilità di affrontare con successo questioni personali o professionali. Verso il weekend, il vostro entusiasmo e la vostra serenità interiore cresceranno, offrendovi l’occasione di rilassarvi e godervi il tempo con le persone care.

Gemelli: 6° posto. Un’ondata di energia vi accompagnerà, spingendovi a dare il massimo. Potreste sentirvi ansiosi riguardo a un progetto o a un desiderio che vi sta particolarmente a cuore. È il momento ideale per recuperare l’affiatamento con il partner, soprattutto se si è sentito trascurato: piccoli gesti romantici potranno fare la differenza.

Pesci: 5° posto. Una settimana equilibrata, con giornate piacevoli e qualche piccolo ostacolo da superare. Sarete in grado di affrontare ogni situazione con una buona dose di pazienza e determinazione. I primi giorni saranno favorevoli per portare avanti progetti personali o professionali, mentre verso la metà del periodo potrebbe essere necessario rallentare e concentrarsi sulle priorità.

Nonostante qualche contrattempo, riuscirete a mantenere il controllo e a evitare che le difficoltà vi travolgano. Il fine settimana sarà ideale per ritagliarvi del tempo per voi stessi e per rigenerarvi, trovando un nuovo slancio per affrontare le prossime sfide con serenità.

Cancro: 4° posto. Una settimana complessivamente positiva, che vi permetterà di consolidare quanto costruito finora e di affrontare nuove sfide con sicurezza. Sebbene i primi giorni possano presentare qualche imprevisto, sarete in grado di gestire ogni situazione con razionalità e determinazione. Le giornate centrali saranno particolarmente produttive, offrendovi spunti interessanti per il futuro e la possibilità di rafforzare le relazioni interpersonali.

Nel fine settimana vi sentirete particolarmente ispirati e pronti a dedicarvi a ciò che amate. Sarà anche un ottimo momento per approfondire legami affettivi e riscoprire il piacere di condividere momenti di qualità con chi vi è accanto.

Leone: 3° posto. La spinta a perseguire i vostri obiettivi professionali sarà particolarmente forte. Affidandovi al vostro istinto, potrete ottenere ottimi risultati e sviluppare una visione più chiara del vostro futuro. Anche le relazioni interpersonali beneficeranno della vostra intraprendenza, migliorando notevolmente.

Scorpione: 2° posto. La settimana si prospetta molto promettente, ricca di occasioni per rafforzare la vostra stabilità emotiva e raggiungere piccoli ma significativi traguardi.

Sarete in grado di affrontare le giornate con una calma e una chiarezza mentale invidiabili. I primi giorni saranno segnati da un'energia crescente, che vi consentirà di gestire con efficienza i vostri impegni. Le giornate centrali saranno ideali per prendere decisioni importanti o pianificare il futuro, mentre verso il fine settimana potrete beneficiare di momenti di forte ispirazione e creatività. Questo sarà un ottimo periodo per consolidare relazioni personali e per ritagliarvi del tempo di qualità da dedicare a ciò che vi appassiona.

Acquario: 1° posto. La settimana sarà straordinariamente positiva sotto molti punti di vista, regalandovi energia e motivazione per realizzare i vostri obiettivi.

Sarete protagonisti di giornate entusiasmanti, in cui tutto sembrerà andare per il meglio. La vostra capacità di comunicare e di entrare in sintonia con gli altri vi porterà grandi vantaggi, sia in ambito professionale che personale. Avrete la possibilità di rafforzare i rapporti con le persone care e di gettare le basi per progetti futuri. Le giornate migliori saranno quelle in cui vi dedicherete a ciò che amate davvero, senza riserve. Un fine settimana all’insegna dell’armonia e della gioia chiuderà questo periodo in modo indimenticabile.