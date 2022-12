Momenti di estrema dolcezza saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara, in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Ali Fekeli (Kerem Alışık) e Hunkar Yaman (Vahice Percin) si avvicineranno pericolosamente quando rimarranno bloccati in una casetta abbandonata per via di un temporale.

Terra amara, anticipazioni: Hunkar e Ali si incontrano di nascosto

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le prossime puntate trasmesse tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5, rivelano che Hunkar e Fekeli trascorreranno la notte insieme.

Tutto inizierà quando i due continueranno a vedersi di nascosto, nonostante gli scontri sempre più forti tra Demir (Murat Ünalmış) e il rivale Yilmaz (Uğur Güneş), visto che i loro tentativi di riappacificazione andranno a vuoto.

Durante i loro incontri, la matriarca e Ali ripenseranno alla vecchia frequentazione che non hanno potuto vivere per colpa delle bugie di Adnan e delle proibizioni da parte del defunto marito di Azize. Tuttavia l'intesa sembrerà non essere mai svanita.

Fekeli e la matriarca impossibilitati a tornare a casa per via di un temporale

Nelle puntate turche di Terra amara, Fekeli e Hunkar decideranno di trascorrere un pomeriggio insieme all'oscuro di Yilmaz e Demir. Durante l'uscita verranno sorpresi da un potente temporale, che gli impedirà di far ritorno a casa con la loro auto.

L'anziano impresario, a questo punto, cercherà di tranquillizzare la signora Yaman portandola in un rifugio di sua conoscenza, in attesa del miglioramento delle condizioni meteorologiche.

La signora Yaman e il padrino di Yilmaz si avvicinano in una casetta abbandonata

Ali accompagnerà la sua amata in una casetta abbandonata, dove ci sarà perfino una stufa per riscaldarsi e del cibo per far fronte alla nottata.

Durante questi momenti, i due ex amanti si avvicineranno pericolosamente, dimostrando di amarsi ancora. Tuttavia la serata a lume di candela finirà senza un incontro intimo, infatti il padrino di Yilmaz e la signora Yaman si addormenteranno l'uno vicino all'altra. Un iniziale riavvicinamento che potrebbe sancire il ricongiungimento della coppia storica dello sceneggiato turco, sebbene i figli cerchino di dividerli in tutti i modi.

In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, si ricorda che lo sceneggiato turco è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 16.