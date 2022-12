Il cast de Il Paradiso delle signore 7 approda a Ballando con le Stelle 2022 nel corso della prima finale di sabato 17 dicembre 2022.

L'annuncio ha entusiasmato i numerosissimi fan della soap opera che, a questo punto, attendono con trepidazione di vedere i loro beniamini esibirsi sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo.

Eppure non ci sarà tutto il cast al completo: tra gli assenti, ad esempio, spiccano i nomi di Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Chi va e chi no a Ballando con le stelle de Il paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, per la prima finale di Ballando con le stelle del 17 dicembre che dovrà sfidare il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Milly Carlucci ha scelto di schierare i protagonisti de Il Paradiso delle Signore 7, come ballerini per una notte.

Un vero e proprio "colpaccio" per la padrona di casa dello show di punta del sabato sera di Rai 1, dato che la soap opera pomeridiana è tra gli appuntamenti più seguiti e amati dal pubblico della rete.

In un primo momento era stato annunciato l'intero cast della soap come ballerini speciali da Milly Carlucci ma, in realtà, non sarà proprio così.

Chi ci sarà a Ballando con le stelle dal cast de Il Paradiso 7? Sono otto gli attori che prenderanno parte alla serata di sabato 17 dicembre, prevista dalle 20:40 in poi su Rai 1.

Fuori Roberto Farnesi e Gravin: chi c'è e chi no de Il Paradiso delle signore a Ballando 2022

Trattasi di: Emanuel Caserio, Pietro Masotti, Pietro Genuardi, Massimo Poggio, Clara Danese, Chiara Russo, Valentina Bartolo e Lucrezia Massari.

Tra gli assenti, quindi, figurano i nomi di Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e del giovane Moisè Curia, l'interprete di Marco Di Sant'Erasmo, amatissimo dal pubblico social della soap che sperava di poterlo vedere in scena questo sabato sera sulla pista da ballo di Milly Carlucci.

Tra i ballerini per una notte di questa prima finale di Ballando con le stelle 2022 avrebbe dovuto esserci anche Francesca Chillemi, reduce dal successo di "Viola come il mare" con Can Yaman e prossimamente protagonista della settima stagione di Che Dio ci aiuti.

Non solo Il Paradiso 7: a Ballando con le stelle arriva Valeria Fabrizi, star di Che Dio ci aiuti 7

L'attrice ed ex Miss Italia avrebbe dovuto lanciare proprio la nuova stagione della fiction Rai ma, all'ultimo momento, c'è stato un cambio programma.

La partecipazione di Francesca Chillemi è saltata all'ultimo momento: l'attrice non potrà prendere parte alla serata per motivi di salute e, al suo posto, ci sarà un'altra super-protagonista di Che Dio ci aiuti 7.

Trattasi di Valeria Fabrizi, alias Suor Costanza, che qualche anno fa è stata anche una concorrente di Ballando con le stelle e questa settimana tornerà in pista come ballerina speciale per una notte.