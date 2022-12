Antonella chiude con Edoardo nella casa del Grande Fratello Vip. Le ultime ore sono state particolarmente turbolente per la giovane coppia che si era formata in queste settimane all'interno della casa di Cinecittà, al punto che i due hanno scelto di dirsi addio definitivamente.

I due hanno avuto un brevissimo confronto durante il quale Fiordelisi ha rincarato la dose nei confronti dell'ormai ex fidanzato, sostenendo di essere delusa dai suoi atteggiamenti.

L'addio tra Antonella ed Edoardo nella casa del GF Vip 7

Nel dettaglio, da un po' di giorni tra Antonella ed Edoardo si era venuta a creare una profonda frattura all'interno della casa più spiata d'Italia (lui aveva affermato che una così non la voleva affianco) fino ad arrivare al confronto definitivo di ieri pomeriggio, dove i due hanno scelto di mettere la parola fine alla loro relazione.

È stata Antonella a prendere l'iniziativa: la ragazza ha intercettato Donnamaria in giardino e gli ha chiesto di raggiungerla in salotto per avere un confronto.

Edoardo non si è tirato indietro anche se, nel corso della chiacchierata, non è apparso per nulla disponibile nei confronti di Antonella.

Antonella chiude con Edoardo al Grande Fratello Vip: 'Mi hai mancato di rispetto' (Video)

La ragazza ha confessato che in questi ultimi giorni non è stata per niente bene all'interno della casa del GF Vip ed ha aggiunto che la "colpa" di questa situazione è dovuta proprio a degli atteggiamenti di Edoardo, che l'avrebbero profondamente ferita e amareggiata.

"Sento che mi hai mancato di rispetto", ha dichiarato Antonella al cospetto di Edoardo che ha incassato il colpo in maniera fredda e rassegnata.

"Quindi sei solo, fai il tuo percorso e nulla, volevo dirti questo", ha aggiunto ancora Antonella che ha così troncato la relazione con Donnamaria.

Edoardo gela Antonella dopo l'annuncio della rottura al GF Vip

"Siamo perfettamente d'accordo", è stata la risposta glaciale di Edoardo che dopo questo brevissimo confronto con la sua ex fidanzata non si è fatto problemi ad alzarsi e andare via, per riprendere in mano le redini del suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

E c'è da scommettere che questa rottura del tutto inaspettata tra Antonella ed Edoardo sarà al centro della nuova puntata serale del GF Vip, in programma proprio questo sabato 17 dicembre su Canale 5.

Alfonso Signorini e gli opinionisti del reality show proveranno a capire fino in fondo i motivi che hanno spinto i due giovani gieffini a dirsi addio dopo diverse settimane di frequentazione e dopo aver fantasticato una vita insieme fuori dal reality? Lo scopriremo nel corso della diretta in programma dalle 21:30 circa su Canale 5.