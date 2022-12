Proseguono i consueti appuntamenti con la soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso della settimana che va dal 26 al 30 dicembre, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena in grado di tenere compagnia i telespettatori durante il periodo natalizio.

In particolare, i riflettori sono puntati su Marcello Barbieri. Il giovane barista farebbe di tutto pur di riconquistare la sua bella Ludovica Brancia. Nonostante la delusione ricevuta, lui non intende arrendersi.

La campagna pubblicitaria del Paradiso delle Signore

Durante i prossimi episodi de il Paradiso delle Signore, il manifesto pubblicitario dell'atelier viene appeso su tutti i muri della città. Le Veneri riconoscono Matilde con indosso un abito disegnato appositamente da Maria ed esprimono tutte il loro personale giudizio. Nel frattempo, Vito, per farsi perdonare per la sua mancata presenza durante un appuntamento, organizza una sorpresa per la giovane Puglisi.

Successivamente, a Marcello viene in mente un'idea geniale per poter far saltare l'affare di Umberto. In questo modo farebbe un favore ad Adelaide, colpendo l'uomo che la sta facendo soffrire e si avvicinerebbe ancora di più a Ludovica. Intanto, Matilde decide che è finalmente arrivato il momento per lasciarsi andare del tutto con Vittorio.

Seppur lei nutra dei forti sentimenti nei suoi confronti, gli confida di avere dei timori.

Nei giorni seguenti, viene organizzata una festa al Circolo in onore della squadra di equitazione. Per l'occasione, Ezio e Veronica si recano insieme all'evento. Per loro si tratta della prima volta, dopo il grande scandalo, che si fanno vedere pubblicamente insieme.

Due artisti arrivano al Paradiso

Intanto, due artisti fanno il loro ingresso al Paradiso delle Signore, generando un grande scompiglio. Da una parte, le Veneri sono particolarmente interessate a loro, dall'altra Alfredo si ingelosisce molto. Soprattutto perché la sua amata Irene ha messo gli occhi su uno dei due: Michele ed è intenzionata a conquistarlo.

Per mettere in atto il suo piano, coinvolge Maria proponendole un'uscita a quattro.

Nel contempo, Vittorio cerca di capire chi stia frequentando Roberto. Dopo un po', Gemma capisce che il misterioso uomo è Mario Oradei. Quando Landi si rende conto che la sua amica ha intuito tutto, le fornisce delle spiegazioni in merito.

La campagna pubblicitaria del magazzino finisce anche su un giornale. Tancredi vede l'immagine e non ne è affatto contento. Pertanto, su tutte le furie, si reca da Matilde e Vittorio e si scontra duramente con sua moglie. Nel frattempo, Marcello rivela ad Adelaide il modo con cui è riuscito ad aprire insieme a lei una società di comodo senza che i loro nomi compaiano in alcun modo.

Aria di conflitti al Paradiso delle Signore

Dopo la scoperta della sua frequentazione, Roberto teme che la sua amicizia con Gemma sia stata compromessa. In realtà, la giovane Zanatta interviene proprio per aiutarlo perché è coinvolto in qualcosa che potrebbe rivelarsi rischiosa sia per lui che per Mario.

Nel frattempo, Irene scopre che sia Vito che Alfredo sono giunti a conoscenza della sua uscita a quattro con Maria e i due artisti. Tuttavia, sente che il corteggiamento di Perico si sta facendo troppo pressante e si confida con le sue amiche. Per svincolarsi da questa situazione, mente e racconta di essersi fidanzata con Michele. Purtroppo, però, questa bugia ha una conseguenza: il magazziniere si scontra con il giovane artista e scopre che la Venere gli ha mentito.

Quando è il momento dell'asta di Palazzo Andreani, la Contessa gioca di anticipo e scopre la cifra che Umberto è disposto ad investire. Pertanto, insieme a Marcello, riescono nel loro intento a discapito del Commendatore e decidono di festeggiare.

Gemma, intanto, incontra una vecchia conoscenza al Circolo. Si tratta di Carlos Garcia. Infine, adesso che ha fatto ritorno, Tancredi è determinato a voler riconquistare sua moglie a tutti costi. Questa situazione preoccupa molto Vittorio.