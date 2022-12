Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio per un ritorno in scena che non passerà affatto inosservato e finirà per mettere in subbuglio il cuore di Marcello Barbieri.

Le trame delle prossime settimane di programmazione della soap opera, prevedono il rientro ufficiale di Ludovica Brancia, che aveva lasciato la soap al termine della passata stagione per inseguire il sogno di intraprendere una nuova vita al fianco del ricco e potente Ferdinando Torrebruna.

Ludovica ritorna in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore nuove puntate

Nel dettaglio, la passata stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1 si era conclusa con l'addio e l'uscita di scena di Ludovica dal cast de Il Paradiso delle Signore. La giovane Brancia aveva deciso di chiudere la sua relazione con Marcello per andare in una lunga vacanza al fianco di Ferdinando Torrebruna.

Il ricco imprenditore era riuscito ad ammaliare la donna, tanto da convincerla a partire con lui per iniziare un nuovo percorso di vita insieme.

Ludovica ha accettato, scegliendo di chiudere la sua relazione con Marcello, lasciandosi così alle spalle il passato.

Ludovica scopre la verità su Marcello: nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore

Tuttavia, quello di Ludovica non era un addio definitivo alla soap: nelle scorse settimane, l'attrice Giulia Arena è tornata sul set per girare le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 che la vedranno protagonista.

Un ritorno che si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena, in primis per il suo ex fidanzato Marcello.

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che, nel momento in cui Ludovica tornerà in città avrà modo di scoprire come si è evoluta la vita del suo ex Marcello.

La donna, infatti, scoprirà che il giovane Barbieri ha messo da parte il suo impegno quotidiano in caffetteria per dedicarsi anima e corpo alla sua nuova carriera nel mondo della finanza.

Marcello in crisi per Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Come se non bastasse, dopo aver provato a metabolizzare la fine della relazione con Ludovica, Marcello si è avvicinato anche alla contessa Adelaide, con la quale sta nascendo un buon feeling.

Ebbene, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2023 rivelano che, nel momento in cui Ludovica tornerà a Milano, finirà per mettere in subbuglio il cuore del suo ex.

Marcello, infatti, si ritroverà subito in crisi e si renderà conto che tutto questo tempo trascorso distante da Ludovica, non gli ha permesso di archiviare quel sentimento immenso che sente di provare nei suoi confronti.