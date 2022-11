Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità e colpi di scena, a partire dal ritorno di Ludovica Brancia.

La donna rimetterà piede in città dopo un lungo periodo di assenza e la sua presenza non passerà affatto inosservata, soprattutto per Marcello.

Stando a quanto apprende Blasting News, il giovane Barbieri resterà fortemente turbato e provato nel rivedere la sua ex fidanzata, nonostante abbia provato ad andare avanti.

Ludovica ritorna di nuovo in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Ludovica rimetterà piede in città dopo un lungo periodo di assenza e dopo aver scelto di andare via per vivere la sua storia d'amore con il ricco Ferdinando Torrebruna.

In seguito a una crisi con Marcello, la giovane Brancia aveva scelto di seguire la "strada più facile", ossia quella che l'avrebbe portata verso una vita agiata e fatta di lussi, in compagnia del ricco Ferdinando che aveva perso la testa per lei.

Un durissimo colpo per Marcello che, di punto in bianco, aveva visto sgretolarsi la sua vita e si era reso conto di aver perso il grande amore della sua vita.

Fino alla fine, Marcello aveva provato a recuperare il suo legame con la ragazza, ma non c'era stato nulla da fare e così le loro strade si erano divise definitivamente.

Ludovica ricompare nella vita di Marcello: anticipazioni Il Paradiso 7

Adesso, però, Ludovica si prepara a tornare di nuovo a Milano e tutto ciò finirà per avere delle conseguenze inaspettate su Marcello.

Il giovane Barbieri ha cambiato vita: si è avvicinato al mondo della finanza e vuole diventare un "pezzo grosso", potendo contare anche sul sostegno della contessa Adelaide.

E, tra i due, nel corso delle prossime puntate nascerà anche un feeling speciale che potrebbe far ben sperare in vista di un futuro insieme.

Il colpo di scena, però, ci sarà quando Ludovica ricomparirà in città: stando a quanto apprende Blasting News, la presenza della giovane Brancia avrà degli effetti clamorosi su Marcello.

Il ritorno di Ludovica stravolge Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Il giovane Barbieri, infatti, nel rivedere Ludovica si renderà conto che quei sentimenti che in questi mesi ha cercato di nascondere e mettere da parte, in realtà non sono mai andati via.

Ludovica, quindi, finirà per stravolgere nuovamente la vita di Marcello nel corso de Il Paradiso delle signore 7: il ragazzo capitolerà di nuovo ai suoi piedi oppure riuscirà a tenerla a "debita distanza" dopo aver sofferto per lei? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.