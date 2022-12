Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 6 gennaio ci sarà un colpo di scena inaspettato per la famiglia Colombo. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio rivelano che Ezio avrà problemi economici e Gemma e Veronica saranno costrette a tirare la cinghia, collaborando, per fare quadrare i conti. Nel frattempo, Vito tornerà dalla Sicilia e avrà un chiarimento con Maria, mentre Tancredi metterà alle strette Adelaide e non accetterà più che sua zia non prenda posizione nelle sue vicende matrimoniali. Umberto, invece, capirà che Adelaide e Marcello hanno comprato Palazzo Andreani.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 6/1: Gemma e Veronica sanno che Ezio ha problemi economici

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Ezio aveva deciso di mettersi in proprio, rinunciando ad avere uno stipendio fisso come direttore commerciale dell'azienda di Umberto. Per riuscire nel suo intento e iniziare a commerciare il tessuto denim, Colombo aveva cercato soldi e Gloria si era offerta di finanziare il suo progetto. Purtroppo, nell'episodio del 6 gennaio, Gemma e Veronica verranno a sapere delle difficoltà economiche che avrà Ezio. Al momento, non è chiaro se il signor Colombo affronterà serenamente la questione e se farà un discorso particolare alla figliastra e alla sua fidanzata.

Il Paradiso delle signore, trama 6/1: Gemma e Veronica fanno sacrifici per Ezio

L'unica cosa certa, al momento, è che Gemma e Veronica dimostreranno di volere fare qualcosa, per salvaguardare la loro famiglia. In particolar modo, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di venerdì 6 gennaio rivelano che la Venere e sua mamma saranno pronte a tirare la cinghia e a fare sacrifici per Ezio e per fare quadrare i conti di casa Colombo.

Attualmente, non è ancora chiaro in che modo le Zanatta tenteranno di ridurre le spese e se dovranno privarsi di qualcosa importante per loro o se si tratterà di piccole rinunce, da destinare a spese primarie per la loro famiglia.

Il Paradiso delle signore, episodio 6/1: Vito ha un chiarimento con Maria

Vito, invece, tornerà dalla Sicilia e coglierà al volo l'occasione, per avere un chiarimento con Maria, mentre Irene farà pace con Clara.

Nel frattempo, nella puntata de Il Paradiso delle signore del 6 gennaio, Alfredo troverà un modo per conquistare Cipriani. Durante l'episodio, inoltre, verranno trattate le vicende di Tancredi che metterà alle strette Adelaide, in modo da fare prendere una posizione a sua zia, in merito alla sua crisi coniugale con Matilde. Inoltre, il fratello di Marco prenderà una decisione, che lo porterà a trascorrere molto tempo a Milano. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che Umberto scoprirà che dietro alla società che ha acquisito Palazzo Andreani si nascondono Adelaide e Marcello. A quel punto, Guarnieri chiederà a Ferdinando di aiutarlo a mandare a monte i progetti di sua cognata e Barbieri.