Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché in streaming su RaiPlay.

Le anticipazioni della soap opera per gli episodi di giovedì 29 e venerdì 30 dicembre raccontano che Roberto (Filippo Scarafia) sarà coinvolto in una situazione dai risvolti pericolosi sia per lui che per Mario Oradei, nel frattempo Vito sarà profondamente deluso dal comportamento di Maria (Chiara Russo).

La contessa Adelaide (Vanessa Gravina), intanto, scoprirà l'importo che spenderà il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) per l'asta per l'acquisto di Palazzo Andreani, mentre Ferdinando (Fabio Fulco) vorrà capire cosa gli sta nascondendo Fiorenza (Greta Oldoni).

Marcello (Pietro Masotti) e la contessa, infine, saranno entusiasti per aver soffiato l'affare a Guarnieri, mentre Tancredi (Flavio Parenti) si dimostrerà voglioso di riconquistare Matilde (Chiara Baschetti).

Roberto e Mario saranno coinvolti in una situazione pericolosa

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7 riguardo le puntate del 29 e 30 dicembre evidenziano che Roberto nutrirà il timore che la liaison con Mario possa far concludere la sua amicizia con Gemma (Gaia Bavaro). In realtà, la paura del pubblicitario sarà infondata, in quanto la ragazza interverrà proprio in suo soccorso dopo aver scoperto che Roberto e Mario sono coinvolti in una situazione compromettente.

Irene, successivamente, scoprirà che Vito e Alfredo (Gabriele Anagni) sono a conoscenza dell'uscita a quattro in programma con Maria e i due artisti.

Il contabile, profondamente deluso dalla compaesana, cercherà conforto in Armando (Pietro Genuardi).

Adelaide, intanto, s'informerà sulla cifra che intenderà puntare Umberto nell'asta per Palazzo Andreani.

Tancredi, poco prima della partenza di Vittorio e Matilde per un viaggio di lavoro, farà una sorprendente mossa, ancora ignota.

Ferdinando vorrà scoprirà cosa gli nasconde Fiorenza

Irene confesserà alle sue amiche di non tollerare più le avance di Perico e, per farle terminare prima possibile, ha deciso di far credere all'aiuto magazziniere di essersi fidanzata con Michele.

Appresa la notizia, Alfredo andrà dal diretto interessato per chiedergli spiegazioni e capirà che Cipriani gli ha mentito.

L'ambiguo atteggiamento di Fiorenza farà insospettire Ferdinando, il quale inizierà a indagare per scoprire cosa gli sta nascondendo.

Adelaide e Marcello, nel mentre, avranno la meglio nell'asta per Palazzo Andreani, così i due festeggeranno la compravendita dell'immobile ma anche l'esser riusciti a soffiare l'affare a Umberto.

Vittorio, capendo che Tancredi vorrebbe riconquistare Matilde, temerà che l'uomo possa riuscirci.