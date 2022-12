Il Paradiso delle signore 7 continua a riservare colpi di scena e sorprese, e nel corso delle ultime puntate di della settima stagione potrebbe esserci spazio anche per il ritorno in scena di Marco Di Sant'Erasmo.

Gli spettatori della soap, nel corso delle prossime puntate previste su Rai 1, assisteranno all'arrivo ufficiale di Tancredi Di Sant'Erasmo, fratello di Marco e marito di Matilde.

La sua presenza in città sarà come uno tsunami, tanto da mettere in crisi sua moglie e potrebbe addirittura comportare il ritorno in scena di Marco.

L'uscita di scena di Marco e Stefania da Il Paradiso 7

Durante gli ultimi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore trasmessi su Rai 1, gli spettatori hanno assistito all'uscita di scena della coppia composta da Marco e Stefania.

I due hanno scelto di prendere in mano le redini della loro vita e di abbandonare definitivamente Milano per trasferirsi in America, dove il nipote della contessa ha ricevuto una importante e prestigiosa offerta di lavoro.

Di conseguenza Marco e Stefania sono usciti di scena, anche se il loro non dovrebbe essere un addio definitivo alla soap opera.

Poco dopo l'uscita di scena di Stefania e Marco, ecco che le trame de Il Paradiso delle signore 7 daranno spazio all'arrivo di Tancredi, fratello del giornalista.

Tancredi torna nella vita di Matilde nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore

La sua presenza non passerà affatto inosservata. Tancredi ha come obiettivo quello di riuscire a riconquistare la fiducia di sua moglie, dopo che le loro strade hanno intrapreso percorsi differenti.

La donna ha scelto di rifugiarsi a Milano proprio per scappare via da quel marito fin troppo autoritario, che le stava rendendo la vita impossibile.

Una volta arrivata in città, Matilde ha ritrovato il sorriso e la serenità grazie al suo impiego al grande magazzino milanese, e grazie alla presenza di Vittorio Conti.

Marco potrebbe ritornare nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Adesso questo rapporto speciale tra Matilde e Vittorio verrà messo in difficoltà dall'arrivo di Tancredi, pronto a fare di tutto per riconquistare il cuore della sua amata.

Tuttavia,Tancredi aveva anche dei conti in sospeso con suo fratello Marco: i due non si sono lasciati in buoni rapporti, dopo una serie di discussioni legate a questioni di eredità familiare.

Così, nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7, non si esclude che Marco possa rimettere piede in città proprio per affrontare suo fratello Tancredi e risolvere con lui quelle questioni che hanno lasciato in sospeso.