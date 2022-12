L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 si rinnova nella settimana che va dal 12 al 16 dicembre 2022 con puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che per Marco e Stefania arriverà il momento di prendere in mano le redini della loro vita e così, i due giovani innamorati, si prepareranno a lasciare insieme Milano.

Spazio anche al ritorno in scena di Ludovica Brancia: dopo un lungo periodo di assenza, la donna rimetterà piede in città e incontrerà il suo ex Marcello.

Stefania in crisi per le liti in famiglia: anticipazioni Il Paradiso 12-16 dicembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fino al 16 dicembre 2022, rivelano che Marco e Stefania si ritroveranno a valutare insieme la possibilità di lasciare Milano per trasferirsi in America, dove il giovane giornalista ha ricevuto una importante proposta di lavoro.

Arrivare a tale decisione, però, non sarà per nulla facile dato che Stefania si sentirà sopraffatta dai dubbi e dalle incertezze, dovuti in primis alla difficile situazione che sta vivendo in famiglia.

Sì, perché Veronica e Ezio si ritroveranno ai ferri corti dopo che Gloria si proporrà di dare una mano al suo ex marito per finanziare il suo progetto imprenditoriale.

La reazione di Veronica non sarà delle migliori e lo scontro con Ezio finirà per preoccupare Stefania, tanto da farle mettere in discussione la partenza per l'America.

Marco e Stefania se ne vanno: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12-16 dicembre

Alla fine, però, i due ragazzi decideranno di andare avanti per la loro strada: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 12 al 16 dicembre 2022, rivelano che gli spettatori assisteranno al fatidico saluto della coppia ai loro amici e conoscenti, prima di mettersi in viaggio per gli Stati Uniti d'America.

Occhi puntati anche sulla contessa Adelaide che, dopo un periodo di stallo, in cui ha preso coscienza pienamente della fine della sua relazione con Umberto, riprenderà in mano le redini della sua vita.

La contessa tornerà di nuovo al Circolo e, a quel punto, farà una scoperta del tutto inaspettata: Ludovica le ha mandato una lettera in cui annuncia il suo ritorno.

Il ritorno di Ludovica Brancia: anticipazioni Il Paradiso 12-16 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 16 dicembre 2022, rivelano che Ludovica dopo un periodo di assenza tornerà di nuovo a Milano.

E, tra le prime persone che incontrerà lungo il suo cammino, ci sarà proprio l'ex Marcello Barbieri, del tutto ignaro del fatto che sarebbe rientrata in città.

La contessa, nonostante fosse a conoscenza della notizia, ha preferito non dire nulla al giovane Barbieri che verrà colto di sorpresa dalla presenza della sua ex fidanzata in città.