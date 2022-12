Il Paradiso delle Signore sta continuando a regalare emozioni e, al centro dell'attenzione, c'è il sogno di Ezio di mettersi in proprio commercializzando denim. Dopo un lungo peregrinare di accuse e ricatti, Veronica ha accettato che Ezio prendesse i soldi di Gloria, che lo vuole aiutare economicamente per il suo grande progetto. Un gesto generoso, certo, ma sui social è scoppiata la polemica dopo l'atteggiamento giudicato altezzoso di Veronica al grande magazzino e con Ezio stesso. Le cose, tuttavia, non andranno come previsto. Il signor Colombo comincerà presto a capire che la sua attività potrebbe non decollare, mettendo a repentaglio la sua famiglia.

Nonostante tutto Veronica e Gemma saranno disposte a sacrificarsi per Ezio ma fino a chi punto? Fatto sta che sui social i telespettatori vorrebbero che Gloria avesse ciò che merita e non passasse la vita a fare la buona samaritana per un uomo ritenuto 'mediocre' da una buona parte del pubblico della soap. Colpo di scena dietro l'angolo?

Ezio e Veronica sono degli approfittatori ne Il Paradiso delle signore?

Tantissimi i commenti arrivati sui social dopo la puntata nella quale Gloria ha deciso di dare i soldi necessari a Ezio per realizzare il suo sogno, ovviamente con il benestare di Veronica. In tanti hanno giudicato Zanatta e Colombo negativamente.

Ecco cosa scrive una fan de Il Paradiso delle signore in una delle pagine dedicate al programma: ''Oggi vedere la cattiveria di Veronica è stato snervante.

Mi piacerebbe che Gloria mandi a quel paese Ezio e Veronica, miserabili approfittatori''.

E poi ancora, un'altra telespettatrice commenta il fatto che Veronica abbia acquistato un elegante vestito per la festa che si terrà al Circolo: ''Ezio e le due Zanatta sono detestabili, Veronica gioca a fare la signora con il denaro di Gloria''.

I telespettatori de Il Paradiso delle signore vogliono giustizia per Gloria

Insomma, pare proprio che la decisione degli autori di far tornare a casa di Veronica e Gemma Ezio non sia piaciuta, specie dopo il bacio con Gloria. Ma mai dire mai, perché Ezio e Gloria potrebbero tornare insieme nel finale di stagione.

Continuando a scorrere i tanti commenti contro Veronica, una fan scrive: ''È veramente insopportabile l'atteggiamento con cui Veronica si è rivolta a Gloria per acquistare il vestito per la serata con Ezio e Gemma al Circolo''.

E poi ancora: ''Povera Gloria, non si merita tutto questo''. I fan sognano il lieto fine per la dolce Moreau, che tanto ha sofferto, ed Ezio. Che ne sarà del loro amore, ancora vivo più che mai? E Veronica e Gemma sono davvero così meschine come parte dei telespettatori dipinge? A voi i commenti.