Ezio e Gloria si sono baciati nella puntata Il Paradiso delle Signore 7 di oggi 16 dicembre 2022: un momento magico che ha emozionato i telespettatori.

Tantissimi i messaggi arrivati nei gruppi social dedicati alla soap, accomunati dalla speranza che Ezio e Gloria tornino insieme dopo tanti anni.

Tuttavia c'è la presenza di Veronica a ostacolare l'amore tra i due che, nel promo trasmesso subito dopo l'episodio, hanno confessato di non fare altro che pensare al loro bacio. Che cosa succederà ora?

Ezio e Gloria stringono un patto: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Il bacio di Ezio e Gloria è arrivato in un momento di particolare sconforto: dopo la festa d'addio organizzata per Stefania e Marco in partenza per l'America.

Gloria si è intrattenuta con Ezio fuori dal grande magazzino, commossa e disperata per la partenza della figlia: ''L'ho stretta così forte e ora devo lasciarla''. Ed ecco che Ezio ha spiazzato con una frase che li ha riportati a quando erano una famiglia felice: ''Facciamo finta che questi venti anni non siano passati, almeno per questa sera''.

Tra le lacrime, Gloria ha cercato in ogni modo di non cedere, ma Ezio l'ha sorpresa con un bacio carico di sentimento e passione.

Nel promo andato in onda subito dopo la puntata, sia Gloria che Colombo hanno confessato di non fare che pensare a quel bacio, ma le anticipazioni della soap spegneranno, almeno per il momento, le speranze dei telespettatori.

Secondo gli spoiler delle prossime puntate, Ezio e Gloria stringeranno un patto: nessuno dovrà sapere quello che è successo tra loro.

Finale Il Paradiso delle Signore 7: Ezio e Gloria potrebbero tornare a essere una famiglia

Almeno per il momento non ci sarà un ritorno di fiamma tra Ezio e Moreau, anzi Gloria farà un passo indietro, non volendo distruggere il rapporto tra l'uomo che ama disperatamente e Veronica.

Ezio tornerà a casa di Veronica fingendo di giocare alla famiglia felice, ma il suo cuore e la sua mente saranno altrove, e Gloria non potrà fare altro che fare da spettatrice a questa dura realtà.

Non solo: nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore Ezio e Veronica si presenteranno pubblicamente al Circolo in occasione di una festa e Gemma sarà al settimo cielo.

Tuttavia non si esclude che nel finale della settima stagione i due capiscano di non poter fare a meno l'uno dell'altra. La stessa Veronica potrebbe anche stancarsi di trattenere con ostinazione un uomo che non ricambia i suoi sentimenti.

Il vero amore trionferà? I telespettatori fanno il tifo per il lieto fine tra Gloria ed Ezio, ma per sapere cosa accadrà bisognerà aspettare ancora un po'.