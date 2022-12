Che cosa succede nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni dei prossimi episodi si concentrano sulla scoperta del segreto di Vito da parte di Armando, che si preoccuperà molto per Maria, vista la recente delusione con Rocco. Ma non sarà l'unica delusione amorosa in questi episodi inediti.

Marcello ha rivisto Ludovica, nonostante Adelaide abbia cercato di prendere tempo ingannandolo, forse nella speranza di avere ancora un po' delle sue dolci attenzioni.

Arriva però il momento tanto atteso, e per Barbieri sembra che il tempo si sia fermato.

Sa che nel suo cuore c'è sempre stata Ludovica e nessun'altra donna.

Nel frattempo, Ezio e Gloria stringono un accordo dopo il romantico bacio che li ha visti uniti come una volta e che ha emozionato entrambi.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Gemma scopre che Veronica le ha mentito

Ezio e Gloria si sono baciati e non si è trattato di un attimo di debolezza. È ormai palese che tra i due ci sia un sentimento forte che non si è mai spento, se non per cause di forza maggiore.

La tensione a casa Colombo è molto alta, anche per quanto riguarda il rapporto tra Gemma e la madre. La giovane Zanatta, infatti, viene a sapere che Ezio sarebbe potuto tornare a casa già tempo fa.

Come? Semplice, sarà lo stesso Don Saverio a rivelare a Gemma la verità.

Perché sua madre le ha detto una bugia?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio e Gloria stringono un patto

Ezio sa in cuor suo di amare Gloria, ma non può vivere questa relazione alla luce del sole per via di Veronica. Quel bacio, però, lo ha fatto riflettere molto.

Come sempre, Gloria metterà il bene degli altri davanti al suo, e pensando a cosa succederebbe se Veronica venisse a sapere del bacio, stringerà un accordo con Ezio.

Stando alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Gloria ed Ezio, a malincuore, decideranno di tenere segreto il loro bacio.

Clara, intanto, consiglia ad Alfredo di stare vicino a Irene che è molto triste per la partenza della sua amica del cuore Stefania. Le manca moltissimo.

Il Paradiso delle Signore nuove puntate: Ludovica rifiuta Marcello

Continuando con gli spoiler della puntata del 20 dicembre, Vittorio pensa di ingaggiare una famosa attrice per la sua campagna pubblicitaria e condivide la sua idea con Matilde, che ne è entusiasta.

Dopo il ritorno di Ludovica, Marcello non fa che pensare a lei, suscitando una certa gelosia in Adelaide. Approfittando di un raro momento in cui la bella Brancia è lontana da Torrebruna, Marcello si fa coraggio.

Marcello si avvicina a Ludovica e le confessa di non averla mai dimenticata, avendo commesso un grave errore a lasciarla. Il povero Barbieri, però, riceve una grande delusione: la sua ex fidanzata gli spezza il cuore.