Attimi di tensione si vivranno nel corso delle nuove puntate di Terra amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Zuleyha Altun rinnegherà Gulten Taskin dopo averla accusata di non aver dato la sua lettera al suo ex fidanzato Yilmaz.

Terra amara, anticipazioni: Gulten aiuta Zuleyha a ritrovare Adnan

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve sui teleschermi italiani rivelano che ci saranno nuovi grattacapi per Gulten.

Tutto inizierà quando la domestica aiuterà Zuleyha a ritrovare il piccolo Adnan, nascosto in un luogo segreto da Demir.

Difatti, il ricco imprenditore rapirà il bambino quando sua moglie si recherà a chiedere aiuto ad Yilmaz dopo aver scoperto che era stato lui a manomettere l'impianto frenante della sua auto. Purtroppo il gesto non avrà un epilogo felice. Difatti, Yaman intercetterà il piano delle due donne, facendo in modo che Zuleyha non veda suo figlio. Da questo momento, nascerà un terribile periodo per la protagonista dello sceneggiato turco.

Altun crede che la domestica non abbia dato la sua lettera all'ex fidanzato

Nelle puntate turche di Terra amara, Zuleyha non riuscirà a restare lontana dal suo bambino. Pertanto, la ragazza deciderà di compiere un gesto estremo, tanto da tentare di togliersi la vita tagliandosi le vene dei polsi.

Fortunatamente Altun verrà salvata dall'intervento tempestivo di sua suocera, che chiamerà al suo capezzale un medico. Ma prima di tutto questo, la protagonista scriverà una lettera dove rivelerà all'ex fidanzato che Adnan è in realtà suo figlio. A tal proposito, la missiva non finirà nelle mani dell'uomo in tempi brevi in quanto la figlia di Nazire la metterà nella borsa della scuola.

Nel frattempo, Zuleyha verrà ricoverata in un sanatorio su volontà di Hunkar. Un vero infermo per la giovane che fortunatamente avrà vita breve poiché Demir riuscirà a salvarla. Una volta ristabilita, la madre di Adnan cercherà di capire perché Yilmaz non si sia fatto vivo, appreso che il vero papà di suo figlio. Per questo motivo, Altun crederà che Gulten lo non gli abbia dato la lettera.

La moglie di Demir rinnega Taskin

Zuleyha in preda ad una crisi affronterà Gulten a muso duro. In questo frangente, la moglie di Demir accuserà la domestica di essere ancora innamorata di Yilmaz. Neanche a dirlo, quest'ultima cercherà di difendersi dall'accusa di non aver recapitato l'importante lettera. Purtroppo Altun non vorrà sentire nessuna spiegazione, tanto da rinnegarla.

Taskin, a questo punto, penserà bene di recarsi dall'ex meccanico per informarlo della missiva, se Saniye non glielo proibisse. Difatti, le ricorderà che Demir non esiterebbe ad ucciderla se scoprisse che è in combutta con Zuleyha. Una situazione che diventerà sempre più tesa che culminerà con un colpo di scena.