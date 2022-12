Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, riferite alle puntate in onda dal 19 al 23 dicembre su Rai 1, come sempre alle 16:05 e in replica su RaiPlay.

Finalmente si farà chiarezza sul passato di Vito Lamantia, che sin da subito è apparso molto fumoso. A venire a capo del mistero sarà Armando che, spiazzato, cercherà di proteggere l'ignara Maria. Proprio nei prossimi episodi Maria scopre che Vito ha un accordo per diventare suo marito, ma le cose ben presto cambieranno .

Nel frattempo, Ludovica spezzerà il cuore di Marcello, mentre Ezio e Gloria parleranno del loro futuro dopo il passionale bacio che li ha uniti dopo tanti anni.

Ezio e Gloria si mettono insieme? Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni

Gloria ed Ezio si sono baciati e il loro rapporto è cambiato in un attimo. La bella Moreau decide così di tornare ad essere la finanziatrice del progetto di Colombo, andando contro la volontà di Veronica, ignara di tutto.

A informare la povera Zanatta della novità sul piano lavorativo è proprio Ezio, in evidente imbarazzo.

Nel frattempo, si fa sentire molto la mancanza di Stefania e Marco, che sono partiti per l'America. La giovane Colombo fa un regalo capace di far tornare il sorriso a Irene: un biglietto per raggiungerla.

Vittorio e Matilde sono in partenza per incontrare una nota attrice, la bella Martinelli. Durante il viaggio, la loro complicità si trasforma in qualcosa di più.

Ludovica spegne ogni speranza di Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Da quando e tornata a Milano, Ludovica è nei pensieri di Marcello, che non l'ha mai dimenticata. Ora è ancora più bella, con quell'aria da signora che la rende irresistibile.

Nelle prossime puntate, Marcello approfitta di un momento in cui Torrebruna è assente e confida i suoi sentimenti all'ex fidanzata.

Peccato che Ludovica spenga ogni speranza di Marcello che, nonostante il rifiuto, è disposto a tutto pur di riavere il suo cuore. Chiederà così aiuto ad Adelaide.

Armando scopre il segreto di Vito: Il Paradiso delle Signore anticipazioni 19-23 dicembre

Ben presto Armando scoprirà qualcosa di molto importante sul conto di Lamantia.

Infatti Ferraris si presenterà all'appuntamento che Vito ha preso con Maria, deciso a fargli confessare tutta la verità.

Infine, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che Ezio e Gloria si metteranno d'accordo sull'atteggiamento da tenere dopo il loro bacio, sopprimendo per l'ennesima volta i loro sentimenti.