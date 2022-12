Proseguono i consueti appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana che continua a tenere compagnia ai telespettatori anche nel periodo natalizio. Nel corso del prossimo episodio in onda il 27 dicembre su Rai 1 a partire dalle 15:55, non potranno mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Ezio e Veronica. Dopo un momento di grande difficoltà, la coppia cerca di ristabilire gli equilibri all'interno della loro relazione. Gemma era molto preoccupata per l'area tesa che si respirava.

Adesso, invece, la situazione sta finalmente cambiando. Infatti, i due sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto, mettendo da parte le divergenze di opinioni e cercando di trovare un punto di incontro.

Due artisti arrivano al Paradiso delle Signore

Durante il prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, fanno il loro ingresso in magazzino due artisti giovani e affascinanti. Entrambi destano subito una grande curiosità nelle Veneri, le quali vogliono sapere di più sul loro conto. Purtroppo, però, la loro presenza non è gradita a tutti. Infatti, Alfredo inizia ad essere molto preoccupato e geloso delle attenzioni che questi due ragazzi ricevono dalla sua amata Irene.

Nel frattempo, da quando sono tornati a vivere insieme, Ezio e Veronica non sono ancora mai usciti pubblicamente.

Pertanto, sfruttano l'occasione per farsi vedere insieme al Circolo, partecipando alla festa organizzata in onore della squadra di equitazione. Gemma è molto felice perché questo è solo un piccolo passo per ristabilire l'equilibrio e per tornare alla normalità.

Tancredi vede la pubblicità del Paradiso

Ultimamente Gemma sta trascorrendo molto tempo in compagnia di Roberto.

I due, infatti, stanno instaurando uno splendido legame basato sulla fiducia reciproca. Tuttavia, in questo periodo, Landi sta frequentando qualcuno e desta la curiosità della giovane Venere, la quale indaga per capire chi sia. Scopre che si tratta di Mario e capisce che tra i due vi è più di una semplice amicizia.

Nel frattempo, Matilde si lascia andare totalmente con Vittorio, confidandogli addirittura ciò che prova per lui realmente.

Tuttavia, non può fare a meno di confessargli di avere anche numerosi timori che le impediscono di sentirsi totalmente libera. D'altro canto è ancora sposata. A tal proposito, infatti, i problemi non tardano ad arrivare. Difatti, poco dopo, suo marito Tancredi si ritrova a sfogliare un giornale sul quale vi è, in bella mostra, la foto della campagna pubblicitaria del Paradiso. Riconosce l'immagine della giovane Frigerio e si arrabbia perché non è affatto contento di vedere sua moglie in quel modo.