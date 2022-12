Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della soap opera di stampo nostrano, nata da un'idea di Wayne Doyle, in merito agli episodi che andranno in onda a gennaio evidenziano che Nunzio sarà a un passo dall'essere scoperto da Chiara. Nel frattempo Alice sarà oltremodo intenzionata a far valere i suoi sentimenti verso Cammarota. Speranza, invece, non gradirà l'interesse dimostrato da Micaela nei riguardi di Samuel, mentre sarà Mariella a risolvere l'intricata questione nella quale sarà coinvolta la nipote.

Cerruti, infine, verrà a conoscenza che "Bufalotto sensibile" è Castrese, nel frattempo Clara non saprà se stare dalla parte di Alberto o di Diego.

Nunzio sarà a un passo dall'essere scoperto da Chiara

Le anticipazioni di Un posto al sole, in merito alle puntate che saranno trasmesse su Rai 3 a gennaio, riportano che la storyline sentimentale che coinvolge Nunzio, Alice e Chiara continuerà imperterrita. Il ritorno della giovane Petrone a Napoli non aveva lasciato indifferente Cammarota junior, il quale aveva deciso di allontanarsi dalla nipote di Marina per non far insospettire la partner. D'altro canto, Pergolesi non si era rassegnata a farsi da parte, scegliendo di organizzare la festa di Capodanno e invitando sia Nunzio che Chiara.

A quel punto, Cammarota aveva cercato in ogni modo di non far presenziare la dolce metà all'evento in questione. Nonostante le accortezze di Nunzio, però, nelle puntate della soap che andranno in onda nel mese di gennaio il ragazzo sarà a un soffio dall'essere scoperto da Chiara e, allo stesso tempo, Alice non mollerà di un millimetro, dimostrandosi vogliosa di far valere i suoi sentimenti nei confronti del figlioccio di Franco.

Speranza non sopporterà che Micaela si è invaghita di Samuel

Le trame dello sceneggiato italiano, riguardo gli episodi che andranno in onda nel mese di gennaio, anticipano che la cotta che Micaela si è presa per Samuel infastidirà non poco Speranza. In soccorso della giovane Altieri arriverà ancora una volta Mariella, la quale riuscirà nuovamente a risolvere le paturnie amorose della nipote.

Cerruti scoprirà che 'Bufalotto sensibile' è Castrese

Gli spoiler della fiction daily di Rai 3 per il mese di gennaio rivelano che l'identità dello spasimante digitale di Cerruti, ovvero colui che porta il nickname di "Bufalotto Sensibile", verrà alla luce. Il vigile urbano, infatti, scoprirà che dietro tale alias si cela Castrese. Clara, infine, si troverà in mezzo alle parole di Diego da un lato e del fidanzato Alberto dall'altro lato, non sapendo su quale dichiarazione fare più affidamento.