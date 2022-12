La soap opera Il Paradiso delle signore, si prepara a sorprendere il pubblico anche nel periodo natalizio. Le anticipazioni delle puntate in programmazione dal 19 al 23 dicembre 2022, raccontano che Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) deluderà il suo ex fidanzato Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) invece avranno una fortissima complicità.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 23 dicembre: Gloria ed Ezio si baciano

Negli episodi che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre, Ezio (Massimo Poggio) dirà a Vittorio che sarà Gloria (Lara Komar) a finanziare il suo progetto.

Intanto quest’ultima nasconderà ad Armando (Pietro Genuardi) di essersi scambiata un bacio con l’ex marito. Nel contempo Gemma (Gaia Bavaro) parlerà con Roberto (Filippo Scarafia) dei suoi problemi in famiglia.

Don Saverio (Andrea Lolli) verrà a conoscenza che Ezio non è ancora rientrato a casa: quest’ultimo dirà alla compagna Veronica (Valentina Bartolo) di aver deciso di accettare i soldi di Gloria. A questo punto il signor Colombo e la capocommessa Moreau a seguito del loro riavvicinamento, decideranno in che modo comportarsi da adesso in avanti. Veronica dopo aver accettato che Ezio lavori con Gloria, lo inviterà a tornare a casa.

Irene sente la mancanza di Stefania, Armando fa una scoperta sul passato di Vito

Al grande magazzino milanese si sentirà la mancanza di Marco (Moisè Curia) e Stefania (Grace Ambrose), a seguito della loro partenza: a essere disperata sarà soprattutto Irene (Francesca Del Fa), venendo confortata da Alfredo (Gabriele Anagni). Successivamente la venere del paradiso troverà una lettera della giovane Colombo, contenente un biglietto per l’America per lei.

Cipriani manifesterà la volontà di cercare una nuova coinquilina, dopo essersi ripresa.

Intanto Armando avrà dei dubbi su Vito (Elia Tedesco), dopo aver fatto una scoperta sul passato dello stesso. Quest’ultimo inviterà Maria (Chiara Russo) a uscire: a sorpresa all’appuntamento si presenterà il capo magazziniere Ferraris.

Evidente sintonia tra Matilde e Vittorio, Marcello chiede aiuto ad Adelaide

Matilde si accorgerà che Vittorio non porta più la fede al dito. A proposito di quest’ultimo, sarà intenzionato a ingaggiare una star del cinema come testimonial della nuova campagna pubblicitaria del circolo. A fare delle domande a Matilde, sul suo rapporto con Conti sarà Adelaide (Vanessa Gravina). L’evidente sintonia tra la parente di quest’ultima e Vittorio non passerà inosservata, nell’istante in cui proporranno a Martinelli di mettere piede al paradiso. Non appena quest’ultima non potrà partecipare al servizio fotografico in occasione della nuova campagna promozionale, Conti proporrà a Matilde di sostituirla ricevendo un netto rifiuto, ma poi quest’ultima farà un passo indietro, dato che Vittorio la convincerà a posare al posto di Martinelli.

Marcello sarà convinto che riuscirà a riavere al suo fianco Ludovica. Successivamente Barbieri approfittando dell’assenza del rivale Ferdinando (Fabio Fulco) riuscirà ad avere un faccia a faccia con la sua ex fidanzata, e ammetterà di non aver smesso di pensarla: purtroppo il socio di Salvatore (Emanuel Caserio) rimarrà deluso, ma non mollerà affatto la presa. A questo punto Marcello organizzerà un grande affare per la sua scalata sociale, ma chiederà aiuto alla contessa di Sant’Erasmo. Infine Gramini (Greta Oldoni) con una battuta, farà intuire a Ferdinando di nascondere un segreto su Flavia (Magdalena Grochowska) e sulla sua relazione con la giovane Brancia di Montalto.