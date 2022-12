Alfonso Signorini l'ha confermato in una recente intervista: la casa del Grande Fratello Vip sta per ripopolarsi. Nelle puntate pre e post natalizie del reality-show, infatti, saranno presentati un bel po' di nuovi concorrenti, scelti per animare le dinamiche all'interno della casa. L'ultimo nome che sta circolando come possibile new entry del cast, è quello di Nicole Murgia, attrice e sorella del calciatore Alessandro.

Nei prossimi giorni, inoltre, dovrebbero varcare la soglia della porta rossa anche Manuela Villa e Milena Miconi: sarebbe saltata, invece, la partecipazione di Fariba.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Il cast del Grande Fratello Vip sta per arricchirsi di parecchi volti nuovi: l'ha confermato anche Alfonso nell'ultima puntata di Casa Chi che è andata in onda. Nel corso delle quattro dirette che sono previste prima di Natale, il presentatore dovrebbe accogliere tra le mura di Cinecittà tanti personaggi famosi: stando alle indiscrezioni più recenti, le new entry dovrebbero essere quasi tutte donne.

Le celebrità che in queste settimane sono state accostate alla trasmissione di Canale 5, sono: Milena Miconi (che potrebbe esordire come vippona sabato 10 o lunedì 12 dicembre), Manuela Villa (figlia del popolare cantante Claudio e già vincitrice di un'edizione dell'Isola dei Famosi) e l'attrice Nicole Murgia.

Ginevra Lamborghini ospite del Grande Fratello Vip

A spoilerare il possibile ingresso di Nicole Murgia nella casa del Grande Fratello Vip, sono stati gli esperti di Gossip Amedeo Venza e Alessandro Rosica. Quest'ultimo inizialmente aveva smentito il rumor sulla partecipazione della ragazza al reality di Canale 5, ma poche ore dopo ha ritrattato e sui social network ha scritto: "Cambio di rotta arrivato qualche minuto fa".

"Nicole aveva rifiutato il GF Vip, ma alla fine ha avuto la liberatoria dal marito. A sorpresa entrerà, cadranno tanti teatrini", ha aggiunto il romano in un tweet.

La presunta nuova concorrente del programma Mediaset, attrice fin da quando era ragazzina, da tempo è anche al centro dell'attenzione mediatica per la relazione che suo fratello Alessandro avrebbe avuto con Vittoria Deganello (ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer) l'estate scorsa.

La veneta si è esposta su Instagram raccontando di essere rimasta da sola quando ha scoperto di aspettare una bambina: il calciatore, dunque, l'avrebbe lasciata e sarebbe tornato dalla moglie.

Tra Vittoria e Nicole, inoltre, ci sono stati botta e risposta al veleno sui social e Rosica fa sapere che ne accadranno delle belle se la seconda dovesse effettivamente partecipare al GF.

La polemica di Bellavia col Grande Fratello Vip

Un altro argomento che in queste ore circola tra i fan del Grande Fratello Vip, è la reazione contraria che Marco Bellavia ha avuto alla notizie che Ginevra Lamborghini sta per tornare nella casa come ospite d'onore.

Il mental coach ha usato i social network per dirsi contrario alla decisione della produzione del reality di premiare l'ereditiera con una settimana tra le mura di Cinecittà, soprattutto perché è stata squalificata e teoricamente non dovrebbe neppure partecipare alle puntate. "Credo sia una mancanza di rispetto nei confronti degli altri. Io sono deluso e allibito", ha aggiunto l'ex concorrente su Instagram.