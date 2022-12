L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è confermato il 13 e 14 dicembre 2022 con due nuove attesissime puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Stefania apparirà angosciata e provata in merito all'imminente partenza con Marco che la porterà ad allontanarsi da Milano per trasferirsi stabilmente in America.

Occhi puntati anche su Veronica e Gloria: le due donne si ritroveranno ai ferri corti dopo un confronto che non sarà affatto chiarificatore.

Stefania angosciata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 13 dicembre rivelano che Veronica proverà in tutti i modi a lasciar intendere di non essere provata dalla collaborazione tra Ezio e Gloria ma, in cuor suo, sarà a dir poco amareggiata.

Intanto Stefania apparirà angosciata dalla situazione che si è venuta a creare in famiglia e metterà in discussione anche la sua partenza per l'America.

Intanto Gloria si renderà conto di aver fatto un errore offrendo il suo aiuto all'ex marito Ezio, motivo per il quale deciderà di affrontare in prima persona Veronica.

Gloria e Veronica ai ferri corti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13-14 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Gloria spererà di trovare una donna in grado di mettere una pietra sopra a questa "incomprensione" sorta tra di loro ma non sarà affatto così.

Veronica non avrà alcuna intenzione di ascoltare le ragioni di Gloria e così, il confronto tra le due donne, si trasformerà in un vero e proprio scontro dove si ritroveranno ben presto ai ferri corti.

Gemma assisterà alla scena e rivelerà a Stefania la lite delle loro madri.

Nella puntata del 14 dicembre, invece, si tornerà a parlare delle vicende della contessa Adelaide, sempre più delusa dal rifiuto definitivo di Umberto.

Adelaide a pezzi, Veronica e Ezio in crisi: anticipazioni Il Paradiso 14 dicembre 2022

Da quando il commendatore ha ufficializzato il fidanzamento con Flora Ravasi, con tanto di anello, la contessa si è lasciata andare ad una profonda depressione.

La donna apparirà a pezzi, motivo per il quale sia Marco che Marcello, cercheranno in tutti i modi di risollevarle il morale e la sproneranno a riprendere in mano le redini della sua vita.

Intanto, dopo lo scontro tra Gloria e Veronica, quest'ultima si ritroverà ai ferri corti anche col suo promesso sposo Ezio: la situazione in casa Colombo apparirà sempre più tesa e preoccupante.

Stefania, alla luce degli ultimi risvolti, metterà sempre più in discussione la sua scelta di lasciare Milano con Marco e trasferirsi in America.