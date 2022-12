L'appuntamento con Mina Settembre 3 è confermato per la prossima stagione televisiva ma, nel cast della nuova serie, potrebbero esserci dei clamorosi addii.

Uno di questi potrebbe avere come protagonista l'eclettica zia Rosa, interpretata da Marisa Laurito, entrata in scena nel corso della seconda stagione che si è da poco conclusa con enorme successo in tv.

A rivelarlo è stata proprio l'attrice napoletana che, in una recente intervista, ha svelato che la sua presenza non è ancora certa al 100%.

Confermato l'appuntamento con Mina Settembre 3 su Rai 1

Nel dettaglio, l'appuntamento con Mina Settembre 3 è confermato su Rai 1 per la prossima stagione televisiva. La fiction tornerà in onda con un nuovo ciclo di puntate inedite dove, al centro dell'attenzione, ci saranno in primis le vicende della protagonista Gelsomina, interpretata da Serena Rossi.

A differenza delle prime due stagioni, la terza serie della fiction potrebbe essere caratterizzata da un numero di puntate ridotte e, dai sei appuntamenti classici di questi anni, si potrebbe passare a quattro episodi complessivi.

La messa in onda della fiction, invece, potrebbe essere prevista nel corso della stagione televisiva del 2024, dato che le riprese dovrebbero tenersi nell'estate 2023 (salvo cambiamenti dell'ultimo minuto).

A rischio la presenza di zia Rosa in Mina Settembre 3?

Ma chi ci sarà nel cast di Mina Settembre 3 oltre alla confermatissima Serena Rossi? Tra i volti di spicco della seconda stagione c'è stata zia Rosa, interpretata da Marisa Laurito.

La donna, in assenza della mamma di Gelsomina, si è rivelata un perfetto "braccio destro" per l'assistente sociale e l'ha aiutata a prendere delle decisioni particolarmente spinose, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Tuttavia, in vista delle prossime nuove puntate della fiction, la presenza di zia Rosa non sarebbe ancora certa al 100%, così come confermato dalla stessa Marisa Laurito in una recente intervista concessa a "Il Tempo".

'Non lo so, vedremo', il retroscena su Mina Settembre 3 e zia Rosa

"Al momento non lo so, che dire, vedremo", ha dichiarato l'attrice partenopea nel momento in cui le hanno chiesto notizie sul suo ritorno in Mina Settembre 3.

Insomma, il suo ritorno nel cast della terza stagione potrebbe essere in bilico anche se, i fan, sperano di poterla rivedere in azione al fianco di Gelsomina.

Resta da capire anche quali saranno le sorti di Domenico, interpretato da Giuseppe Zeno, dopo che nel corso dell'ultima puntata della seconda stagione aveva dovuto lasciare Napoli per correre da sua sorella.

Tornerà da Gelsomina oppure no? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti della terza stagione.