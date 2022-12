Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per una rissa sfiorata in studio tra Armando Incarnato e Luca.

Spazio poi alle vicende di Biagio, che si ritroverà a fare i conti con un rifiuto mentre Gemma volterà pagina per l'ennesima volta assieme ad un nuovo cavaliere che arriverà in studio per poterla conoscere.

Armando pensa ancora ad Antonella: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che si tornerà a parlare di Armando, nel momento in cui il cavaliere si intrometterà nelle vicende della coppia composta da Luca e Antonella.

I due stanno portando avanti la loro frequentazione fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi ma, a quanto pare, il cavaliere napoletano non avrebbe ancora dimenticato del tutto Antonella.

Ecco perché, nel momento in cui si è affrontata la questione in studio, Armando non si è fatto problemi a dire la sua e lanciare stoccate nei confronti della coppia, tanto da indispettire il cavaliere Luca.

La situazione tra i due ha preso una brutta piega al punto che, le anticipazioni dell'ultima registrazione del talk show pomeridiano di Canale 5, rivelano che si è arrivati a sfiorare la rissa fisica in trasmissione.

Armando sfiora la rissa in studio: anticipazioni Uomini e donne

Ancora una volta, quindi, Armando Incarnato si è ritrovato ai ferri corti con un uomo del parterre del trono over: una scena che, già in passato, si è verificata diverse volte, dato che il cavaliere ha avuto modo di discutere e litigare con diversi volti noti del programma.

A quel punto, poi, Maria ha chiesto a Luca se sia innamorato di Antonella, e il cavaliere ha ammesso di essere sulla "buona strada", confermando così di provare dei forti sentimenti nei confronti della dama.

Occhi puntati anche su Biagio che, dopo il suo ritorno ufficiale in trasmissione, si ritroverà al centro dell'attenzione in studio.

Biagio viene rifiutato da Paola: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Biagio ha scelto di farsi avanti con la dama Paola e, in camerino, le ha fatto arrivare una bottiglia di prosecco con una rosa. Peccato, però, che tale gesto non abbia convinto affatto la dama, la quale ha precisato di non avere alcun interesse nei confronti del cavaliere.

Biagio, quindi, si è ritrovato a fare i conti con questo sonoro rifiuto in studio e, come se non bastasse, ha dovuto fronteggiare anche l'ennesima stoccata che gli ha riservato la dama Silvia, con la quale fino a qualche settimana fa stava portando avanti una frequentazione.

In studio, poi, si tornerà a parlare anche di Gemma: in queste nuove puntate che precederanno la pausa natalizia, la dama torinese conoscerà un nuovo cavaliere, di diversi anni più giovane di lei.