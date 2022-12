Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20:00 su Rete 4 nonché in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato di stampo bavarese, nato da un'idea di Bea Schmidt, evidenziano che Cornelia a causa dei perfidi stratagemmi orditi da Ariane, inizierà a credere di essere la figlia biologica di Werner. Quest'ultimo farà a Holle un importante annuncio, dicendole di volerla riconoscere ufficialmente come sua figlia. Cornelius, intanto, tornerà a Bichlheim in occasione del matrimonio tra Florian e Maja, così si troverà nuovamente davanti il nemico giurato Erik e l'ex moglie Selina.

La signora von Thalheim si accorgerà di non aver mai smesso di amare Cornelius, ma l'uomo non potrà ricambiare i medesimi sentimenti in quanto sta intrattenendo una storia sentimentale in Inghilterra.

Werner riconoscerà ufficialmente Cornelia come sua figlia

Le anticipazioni della soap opera tedesca raccontano che le diaboliche macchinazioni messe in atto da Ariane avranno ulteriori ripercussioni sulla vita di Cornelia.

La dark lady, difatti, era riuscita a far credere alla madre di Benni che c'erano delle possibilità che la stessa fosse consanguinea di Robert, con l'inevitabile conseguenza che la storia tra lei e l'albergatore naufragasse. Da quel momento, Lia non era stata più la stessa, finendo persino in una clinica psichiatrica e riuscendo a fuggire dall'ospedale grazie anche all'aiuto dell'amica Rosalie.

Se da un lato la possibile relazione tra fratello e sorella aveva spiazzato non poco sia la governante che il giovane albergatore, dall'altro lato Cornelia aveva trovato in Werner un padre inaspettato.

Ovviamente Saalfeld senior non è il vero genitore di Lia ma, nei prossimi episodi, l'uomo deciderà ugualmente di riconoscere Holle come sua figlia.

Selina si accorgerà di essere ancora innamorata di Cornelius

Le trame di Sturm der Liebe anticipano che Cornelius tornerà a Bichlheim in occasione del matrimonio tra Maja e Florian.

Il signor von Thalheim, quindi, dovrà fare nuovamente i conti con l'uomo che gli ha distrutto la vita, ovvero Erik, e la moglie dalla quale si è dovuto necessariamente separare, cioè Selina.

Quest'ultima si renderà conto, vedendo d'improvviso l'ex marito, di esserne ancora innamorata. Durante il primo incontro, Selina bacerà d'improvviso Cornelius e lui non soltanto si tirerà indietro ma ne resterà anche profondamente turbato.

Al termine delle nozze di loro figlia Maja, infine, vi sarà un secondo incontro tra i due dove Selina dovrà prendere atto che l'ex coniuge ha iniziato una nuova vita con un'altra donna in Gran Bretagna.