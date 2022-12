Dopo la fine del suo matrimonio con Salvatore Di Carlo, Teresa Cilia è sempre più attiva sui social. L'ex tronista di Uomini e donne è desiderosa di condividere il nuovo capitolo della sua vita con i follower ma l'altra faccia della medaglia del mondo dei social è rappresentata dagli haters o da coloro che emettono i propri giudizi sulle scelte di chi sceglie di esporsi. E così, dopo aver dovuto replicare a chi l'ha criticata dopo il suo ritocchino estetico alle labbra, Teresa è dovuta intervenire nuovamente su TikTok per replicare a chi ha messo alla berlina la sua idea d'amore.

La siciliana ha postato un video in cui giustifica alcuni comportamenti di coppia riferendoli all'interesse verso il partner. Molti non hanno condiviso la sua idea, facendolo presente. Cilia allora ha messo mano al telefono per chiarire la sua posizione, tirando ancora una volta in ballo l'ex marito con cui ha ribadito di non volere più tornare.

L'idea di Teresa sull'amore

'Quando una donna è troppo possessiva [...] è perché ci tiene a te, quando una donna fa come una pazza è perché ha creduto in te e tu l'hai delusa [...] invece quando una donna vi dice lascia stare è perché si è arresa e tu l'hai persa', ha detto Teresa in un video postato sul suo profilo TikTok, ribadendo la sua idea d'amore.

Per l'ex corteggiatrice mostrare interesse per il proprio uomo, fare domande e chiarirsi le idee è solo segno di sentimenti. Ma alcuni utenti che si sono imbattuti in suddetto video hanno avuto qualcosa su cui ridire.

'L'amore non è possessione e controllo', ha scritto un utente e Teresa ancora una volta ci ha messo la faccia, spiegando che spesso si capisce solo quello che si vuole capire.

'Se una donna si dovesse comportare in questa maniere, ma anche un uomo, vuol dire che ha i suoi buoni motivi', ha detto Cilia visibilmente indispettita per la critica ricevuta e riconducendo un comportamento possessivo a mancanze derivanti dal partner.

Lo sfogo sulla fine del suo matrimonio

'Poi smettiamola di tirare sempre in ballo il mio rapporto con Salvatore', si è sfogata Teresa, ricordando a chi la segue sui social che il fatto di averla conosciuta in un ambito come quello di Uomini e Donne non autorizza chi la segue sui social ad emettere giudizi sul comportamento che lei ha avuto nel suo matrimonio.

Inoltre, la siciliana ha spiegato che l'ex marito giocava a calcio e loro non passavano molto tempo insieme, visto che Salvatore era libero. 'E la libertà che gli ho dato gli è servita proprio per tradirmi', ha poi aggiunto Teresa confermando che la fine del suo matrimonio è avvenuto per via dei tradimenti subiti.

Infine, per concludere il suo discorso, Teresa ha confermato che mai tornerebbe con il suo ex. Si è ripromessa di non voltarsi mai indietro, poiché lei perdona ma non dimentica.