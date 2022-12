Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai, ma anche in streaming su RaiPlay. Le trame della soap opera, in merito agli episodi di mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio, raccontano che la Contessa Adelaide (Vanessa Gravina) accetterà la proposta di Matilde (Chiara Baschetti) e si occuperà della posta del cuore. Nel frattempo Palma (Valentina Tomada) e Francesco (Christian Roberto) avranno un acceso diverbio. Il Commendatore Umberto (Roberto Farnesi) farà un'offerta per acquistare Palazzo Andreani, mentre Ludovica (Giulia Arena) inviterà Marcello (Pietro Masotti) a presenziare a un evento al Circolo.

Veronica (Valentina Bartolo) verrà assunta al grande magazzino, nel frattempo Barbieri sferrerà un pugno sul viso di Ferdinando (Fabio Fulco).

Adelaide e Marcello saranno d'accordo nel rivendere Palazzo Andreani

La nobile Di Sant'Erasmo, allo stesso tempo, deciderà di accogliere la proposta di Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), così quest'ultima gestirà la posta la posta del cuore, rubrica del Paradiso Market.

Gemma (Gaia Bavaro), invece, dirà alla madre di averle trovato un impiego professionale al Paradiso delle Signore.

Francesco e Palma avranno una furente lite. Rizzo, inoltre, si rivolgerà ad Armando (Pietro Genuardi) e Salvatore (Emanuel Caserio), perché preoccupata dopo che il figlio non è rincasato dopo il loro diverbio.

Marcello riceverà una notizia che lo agiterà non poco dalla banca Fumagalli. Il cameriere, di conseguenza, non perderà tempo per rendere noto anche alla contessa della novità: il commendatore ha fatto un'offerta per Palazzo Andreani.

Francesco aiuterà Clara e Irene a risolvere un guaio domestico

A causa di un guasto in casa che non sapranno come risolvere, Irene (Francesca Del Fa) e Clara (Elvira Camarrone) chiederanno aiuto a Francesco, il quale risolverà la situazione.

Marcello vivrà la vendita di Palazzo Andreani a Guarnieri senior come un tremendo fallimento, così Ludovica, per farlo svagare, lo inviterà a una serata che ci sarà al Circolo quella sera.

Adelaide attuerà una strategia per fare in modo che Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde chiariscano la loro situazione.

Ezio (Massimo Poggio) non prenderà molto bene il fatto che la compagna abbia trovato lavoro nella boutique, così Veronica deciderà di rassegnare le dimissioni.

Torrebruna si divertirà a provocare Marcello al Circolo, fintanto che il cameriere perderà le staffe e gli sferrerà un pugno in pieno volto.