Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Terra Amara previste dal 9 al 14 gennaio 2023 in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che i riflettori saranno puntati in primis sulle vicende di Zuleyha. La compagna di Demir, in questi episodi della soap opera turca, proverà a togliersi.

Zuleyha tenta il suicidio: anticipazioni Terra Amara 9-14 gennaio 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara in programma su Canale 5 fino al 14 gennaio 2023, rivelano che Yilmaz resterà interdetto nel vedere Zuleyha andare da lui proprio nel giorno in cui sta celebrando la festa del suo fidanzamento e inizierà a chiedersi il perché di questa visita del tutto inaspettata da parte della sua ex.

Intanto Zuleyha, dopo che Demir farà portare via tutte le cose del piccolo Adnan, deciderà di scrivere una lettera per Yilmaz.

La donna gli chiederà di prendersi cura di suo figlio Adnan, dato che ha scelto di mettere la parola fine alla sua vita: quindi Zuleyha proverà a compiere un gesto estremo cercando di suicidarsi.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che sarà Hunkar a prendere in mano le redini della situazione. La donna avvertirà subito il medico dopo il grave gesto di Zuleyha e lo farà arrivare in fretta e furia per salvargli la vita.

Yilmaz messo alle strette su Zuleyha: anticipazioni Terra Amara al 14 gennaio 2023

Il medico, dopo aver visitato Zuleyha, chiederà ad Hunkar di farla ricoverare all'interno di una clinica psichiatrica, dato che la situazione sembra essere più seria e grave del previsto.

Intanto Fekeli proverà a far ragionare Yilmaz e cercherà in tutti i modi di aprirgli gli occhi su quelli che ancora oggi sono i sentimenti che nutre nei confronti di Zuleyha.

Secondo Fekeli, infatti, non ci sono dubbi sul fatto che l'uomo sia ancora innamorato della sua ex sebbene adesso abbia intrapreso un nuovo percorso di vita con Mujgan.

Parole che finiranno per toccare profondamente Yilmaz anche se, in un primo momento, negherà assolutamente di essere ancora innamorato della compagna di Demir.

Zuleyha viene ricoverata: anticipazioni Terra Amara 9-14 gennaio

Inoltre, le anticipazioni delle puntate di Terra Amara, rivelano che Hunkar all'insaputa di suo figlio, deciderà di far ricoverare Zuleyha all'interno di una clinica specializzata in psichiatria.

Tuttavia, nel momento in cui Demir scoprirà la verità, non riuscirà a tollerare l'idea che la sua amata possa soffrire in quella clinica e deciderà di riportarla a casa, contro il parere di sua mamma.